Allarme nitazeni, in Italia il primo morto per overdose

È stata registrata in Italia la prima vittima da nitazeni, una nuova e pericolosissima categoria di oppioidi sintetici considerati ancora più potenti e letali del fentanyl. L’allarme arriva dalla Procura di Bolzano, che ha ricostruito il caso di un 28enne di Brunico morto nel settembre 2024 dopo aver assunto la sostanza.

Il procuratore capo Axel Bisignano ha spiegato che la morte inizialmente non era stata collegata a un’overdose, ma le analisi tossicologiche hanno rivelato la presenza di un potente nitazene, svelando la reale causa del decesso. Le indagini hanno portato all’arresto di un 29enne, accusato di aver ceduto la droga alla vittima e di gestire un traffico di oppioidi sintetici acquistati sul dark web.

Il caso di Brunico

Il corpo del giovane venne trovato il 10 settembre 2024 all’interno di un’azienda. Durante il sopralluogo furono rinvenuti frammenti di carta stagnola utilizzati per assumere stupefacenti. Gli approfondimenti svolti dai carabinieri e dal Ris di Roma hanno confermato che la morte era stata provocata da n-pirrolidin protonizapene, un oppioide ad altissimo rischio, capace di provocare overdose e gravi aritmie cardiache anche in dosi minime.

Le perquisizioni hanno permesso di sequestrare vari plichi contenenti nitazeni e altre sostanze similari, acquistate online con criptovalute e spedite da diversi Paesi europei, tra cui Grecia, Polonia e Regno Unito.

Una minaccia crescente

Secondo la Procura, in Alto Adige sono già emerse 35 segnalazioni legate ai nitazeni, segno di una diffusione silenziosa ma preoccupante. Bisignano ha definito queste droghe “una bomba, molto più potente del fentanyl”, avvertendo che anche una minima quantità può risultare letale.

Le autorità invitano alla massima attenzione, sottolineando che i nitazeni rappresentano una nuova emergenza sanitaria, favorita dalla facilità di reperimento sul dark web e dalla loro elevata capacità di provocare dipendenza e morte in pochissimo tempo.

Lo riporta rainews.it.