Edizione n° 5861

BALLON D'ESSAI

BILANCIO // Manfredonia approva il bilancio consolidato 2024: utile d’esercizio di oltre 19,6 milioni di euro
21 Ottobre 2025 - ore  11:53

CALEMBOUR

CRONACA // San Severo, rione San Bernardino: 23 manufatti sequestrati e 11 persone denunciate (VIDEO)
21 Ottobre 2025 - ore  12:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Allarme nitazeni, in Italia il primo morto per overdose

OVERDOSE Allarme nitazeni, in Italia il primo morto per overdose

Prima vittima della nuova e pericolosissima categoria di oppioidi sintetici considerati ancora più potenti e letali del fentanyl

Allarme nitazeni, in Italia il primo morto per overdose

Allarme nitazeni - Fonte Immagine: rainews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Ottobre 2025
Cronaca // Primo piano //

È stata registrata in Italia la prima vittima da nitazeni, una nuova e pericolosissima categoria di oppioidi sintetici considerati ancora più potenti e letali del fentanyl. L’allarme arriva dalla Procura di Bolzano, che ha ricostruito il caso di un 28enne di Brunico morto nel settembre 2024 dopo aver assunto la sostanza.

Il procuratore capo Axel Bisignano ha spiegato che la morte inizialmente non era stata collegata a un’overdose, ma le analisi tossicologiche hanno rivelato la presenza di un potente nitazene, svelando la reale causa del decesso. Le indagini hanno portato all’arresto di un 29enne, accusato di aver ceduto la droga alla vittima e di gestire un traffico di oppioidi sintetici acquistati sul dark web.

Il caso di Brunico
Il corpo del giovane venne trovato il 10 settembre 2024 all’interno di un’azienda. Durante il sopralluogo furono rinvenuti frammenti di carta stagnola utilizzati per assumere stupefacenti. Gli approfondimenti svolti dai carabinieri e dal Ris di Roma hanno confermato che la morte era stata provocata da n-pirrolidin protonizapene, un oppioide ad altissimo rischio, capace di provocare overdose e gravi aritmie cardiache anche in dosi minime.

Le perquisizioni hanno permesso di sequestrare vari plichi contenenti nitazeni e altre sostanze similari, acquistate online con criptovalute e spedite da diversi Paesi europei, tra cui Grecia, Polonia e Regno Unito.

Una minaccia crescente
Secondo la Procura, in Alto Adige sono già emerse 35 segnalazioni legate ai nitazeni, segno di una diffusione silenziosa ma preoccupante. Bisignano ha definito queste droghe “una bomba, molto più potente del fentanyl”, avvertendo che anche una minima quantità può risultare letale.

Le autorità invitano alla massima attenzione, sottolineando che i nitazeni rappresentano una nuova emergenza sanitaria, favorita dalla facilità di reperimento sul dark web e dalla loro elevata capacità di provocare dipendenza e morte in pochissimo tempo.

Lo riporta rainews.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.