Appalto illuminazione a Manfredonia, chiuse le indagini: 5 indagati. Anche l'ex sindaco Rotice

FOGGIA – MANFREDONIA, 21 ottobre 2025. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a cinque persone nell’ambito dell’inchiesta sull’appalto relativo alla gestione integrata del servizio energia e dell’illuminazione pubblica del Comune di Manfredonia.

L’indagine, condotta dal pubblico ministero Roberto Galli con i sostituti Giuseppe Mongelli e Giuseppe Gatti, ipotizza a vario titolo il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) in concorso, in relazione alla procedura di finanza di progetto presentata dalla società Engie Servizi S.p.A..

Secondo quanto riportato nell’atto giudiziario, risultano indagati:

Giovanni Rotice, già sindaco di Manfredonia; Angelo Salvemini, già assessore comunale di Manfredonia; Giuseppe Di Tullo, Luca Taggio, e l’imprenditore Michele D’Alba.

I cinque, in concorso tra loro e secondo le rispettive competenze amministrative e tecniche, avrebbero – secondo l’ipotesi accusatoria – gestito la procedura relativa alla proposta avanzata da Engie Servizi S.p.A. in modo da favorire la società, in violazione dei principi di imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione.

Nell’avviso si contesta che la gestione del procedimento, concernente la proposta di project financing, sarebbe stata caratterizzata da presunte anomalie procedurali e valutazioni ritenute non conformi alla normativa di settore. La Procura ipotizza che, nell’esame della proposta di Engie Servizi S.p.A. – riguardante la concessione del servizio energia e la gestione degli impianti comunali – non sarebbero state garantite le condizioni di parità e concorrenza previste per le procedure ad evidenza pubblica.

Con la notifica dell’avviso ex art. 415 bis del codice di procedura penale, le persone coinvolte e i loro legali avranno ora venti giorni di tempo per prendere visione degli atti, depositare memorie difensive o richiedere ulteriori atti di indagine, prima che il pubblico ministero formuli le proprie determinazioni sull’eventuale richiesta di rinvio a giudizio.

L’atto è stato sottoscritto il 9 ottobre 2025 e notificato tramite la Guardia di Finanza di Manfredonia.

Contattato da Stato Quotidiano, Angelo Salvemini ha commentato con fermezza la notizia dell’avviso: “Assurdità di questa ennesima vicenda, considerando la mia conferenza stampa e l’esposto in Procura sulla questione. Una situazione che definire assurda è riduttivo. Dimostrerò la mia innocenza e la mia totale estraneità ai fatti che mi riguardano. Posso dire solo questo.”