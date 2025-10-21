Sono tre gli ultras della Sebastiani Rieti arrestati perché ritenuti responsabili dell’omicidio di Raffaele Marianella, l’autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket colpito a morte durante una sassaiola sulla statale 79, dopo la partita di domenica. In carcere sono finiti Manuel Fortuna (31 anni), Kevin Pellecchia (20) e Alessandro Barberini (53), considerati dagli inquirenti autori dell’agguato. Un quarto ultras risulta indagato per favoreggiamento. Per i tre fermati, appartenenti alla Curva Terminillo, la polizia parla di “gravi indizi di colpevolezza”. I profili social degli arrestati mostrano simbologie legate al fascismo, ma al momento non emergono legami con movimenti organizzati dell’estrema destra.

A indirizzare gli investigatori è stata la scorta che seguiva il pullman, i cui agenti hanno notato alcune persone incappucciate fuggire subito dopo il lancio dei mattoni. Una delle auto è stata bloccata nell’immediatezza dei fatti, permettendo l’identificazione dei sospetti. Secondo quanto emerso dalle chat tra tifosi, l’assalto sarebbe stato pianificato come vera e propria spedizione punitiva. Le indagini proseguono anche tramite l’analisi delle telecamere del palazzetto e delle celle telefoniche della zona, per individuare eventuali complici presenti al momento dell’agguato.

Il gruppo dei tifosi pistoiesi ha raccontato “scene strazianti e indimenticabili”, mentre gli inquirenti stanno ricostruendo ogni dettaglio della serata, inclusi i momenti di tensione già registrati durante l’intervallo della gara. L’autopsia sul corpo di Marianella accerterà le cause esatte della morte, avvenuta in seguito a un mattone che ha sfondato il parabrezza colpendolo al torace.

La tragedia ha avuto immediate conseguenze sul campionato: le partite interne della Sebastiani Rieti si giocheranno a porte chiuse, mentre il Pistoia Basket ha sospeso per un giorno tutte le attività. La società reatina ha annunciato che si costituirà parte civile contro gli aggressori, parlando di danno gravissimo all’immagine del club. L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive è stato convocato d’urgenza per eventuali nuove misure.

Il mondo istituzionale e sportivo ha espresso unanime condanna. La premier Giorgia Meloni ha definito l’assalto “un atto di violenza inaccettabile e folle”, auspicando giustizia rapida. Il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi ha parlato di “atto criminale scioccante”, mentre il presidente della Fip Gianni Petrucci ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi e annullato l’amichevole in programma con la Sebastiani. Pieno cordoglio è arrivato anche dal ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha definito gli aggressori “delinquenti trasformati in assassini”, e dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha parlato di gesto gravissimo e intollerabile.

Intanto, sui social, la figlia della vittima, Federica Marianella, ha affidato al web un messaggio semplice e struggente rivolto al padre: “Ti terrò sempre nel mio cuore”.

