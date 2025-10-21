Edizione n° 5861

Manfredonia approva il bilancio consolidato 2024: utile d'esercizio di oltre 19,6 milioni di euro
21 Ottobre 2025

San Severo, rione San Bernardino: 23 manufatti sequestrati e 11 persone denunciate (VIDEO)
21 Ottobre 2025

Belen Rodriguez volta pagina: spunta il nuovo amore con Kemal Alagol

Il settimanale Chi ha infatti pubblicato le prime immagini della showgirl insieme al nuovo fidanzato, Kemal Alagol

Belen Rodriguez volta pagina: spunta il nuovo amore con Kemal Alagol

Belen Rodriguez e Kemal Alagol - Fonte Immagine: tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Ottobre 2025
Il diavolo spettegola

Dopo aver dichiarato questa estate di essere “single e casta”, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato il sorriso accanto a un nuovo compagno. Il settimanale Chi ha infatti pubblicato le prime immagini della showgirl insieme al nuovo fidanzato, Kemal Alagol, con cui è stata sorpresa mentre si dirigeva verso la stazione. Tra i due, in auto, è scattato anche un bacio appassionato, segno di una complicità ormai evidente.

Secondo quanto riportato, la coppia avrebbe trascorso la sera precedente insieme, tra cena romantica e attenzioni reciproche. Al mattino, Alagol è stato visto mentre portava la valigia alla Rodriguez, prima che lei si fermasse in hotel per cambiarsi e ripartire in treno. I paparazzi hanno immortalato ogni momento.

Kemal Alagol, l’uomo che ha fatto breccia nel cuore di Belen, è un chirurgo molto conosciuto nell’ambiente frequentato dai vip, presenza abituale tra i salotti di Roma e Milano. Considerato un vero gentleman, ha un profilo social privato ma seguito da numerosi volti noti del mondo dello spettacolo.

Per Belen, quella con Alagol potrebbe essere l’alba di una nuova fase personale, dopo mesi complessi vissuti tra vicende sentimentali e tensioni familiari. Il recente riavvicinamento con la sorella Cecilia e la nascita della nipotina Clara Isabel hanno riportato serenità nel suo mondo affettivo. Anche la vita sentimentale, ora, sembra seguire la stessa direzione.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

Nessun campo trovato.