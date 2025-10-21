Due medaglie, un settimo posto nel medagliere generale e l’orgoglio di aver ospitato un evento di alto profilo tecnico e organizzativo:La manifestazione, svoltasi presso il poligono TSN di Candela (FG) sotto l’egida di FederCUSI e in collaborazione con UITS, ha visto la partecipazione dei migliori atleti universitari italiani e ha confermato il valore dello sport accademico come motore di crescita e coesione territoriale.

A brillare per i colori foggiani sono stati Vincenzo Tartaglia, bronzo nella carabina 10 metri maschile, e Camilla Coppeta, argento nella pistola 10 metri femminile. Due risultati che testimoniano l’impegno e la preparazione degli studenti-atleti dell’Università di Foggia.

“Un’edizione significativa anche per il nostro territorio – sottolinea il Presidente del CUS Foggia, Claudio Amorese – poiché è stata la prima kermesse universitaria di livello nazionale organizzata congiuntamente dal CUS Foggia e dall’Università di Foggia. Un impegno importante che ha trovato ulteriore riscontro nei risultati ottenuti dai nostri atleti”.

A trionfare nel medagliere è stato il CUS Napoli, che ha chiuso il weekend con 2 ori, 1 argento e 2 bronzi, aggiudicandosi anche il prestigioso Trofeo UITS, assegnato sulla base dei sei migliori punteggi tra carabina e pistola. Sul podio anche il CUS Bologna e il CUS Roma, rispettivamente secondo e terzo. Il presidente Amorese ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento: “Un caloroso grazie a tutti i collaboratori e dirigenti del CUS Foggia, all’Università di Foggia per il supporto fondamentale, al TSN di Candela per la splendida accoglienza e l’ottima gestione delle varie fasi della competizione. Un grazie anche ai Comuni di Foggia e Candela per il patrocinio, all’APS Only Food e a Cantina Casa Primis per aver messo a disposizione le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, molto apprezzate dagli atleti provenienti da tutta Italia.”



“Archiviamo questa edizione dei CNU di Tiro a Segno con un bilancio certamente positivo – conclude Amorese – e con l’auspicio di poter organizzare e ospitare nuove manifestazioni sportive universitarie, consolidando così il ruolo della nostra Università e del nostro territorio nel panorama sportivo accademico italiano”.

Di seguito i risultati individuali e di squadra. Carabina 10m maschile: Marco Suppini (CUS Bologna) domina con 624 punti, seguito da Luca Cioni (603.3) e Vincenzo Tartaglia (CUS Foggia, 594.6), che regala il bronzo ai padroni di casa. Carabina 10m femminile: oro a Virginia Lepri (CUS Roma, 247.2), argento a Giulia Mezzana e bronzo a Veronica Maria Calvello (CUS Napoli). Carabina a squadre: CUS Bologna primo, seguito da Roma e Napoli. Pistola 10m femminile: Francesca Marino (CUS Napoli) conquista l’oro con 223.5 punti, davanti a Camilla Coppetta (CUS Foggia, 225.8) e Francesca Cassese (CUS Parma). Pistola 10m maschile: Gabriele Villani (CUS Perugia) brilla con 236.1 punti, precedendo Gianmarco Tomei (CUS Bari) e Andrea Frezzato (CUS Trento). Pistola a squadre: CUS Bari vince, seguito da Napoli e Parma.