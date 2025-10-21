Edizione n° 5861

Home // Santa Maradona Football Club // Da promessa della Juventus al lavoro in cantiere: la storia di Çendrim Kameraj

STORIA Da promessa della Juventus al lavoro in cantiere: la storia di Çendrim Kameraj

Tre rotture del legamento crociato lo hanno costretto ad abbandonare il calcio professionistico, spingendolo verso una nuova quotidianità

Da promessa della Juventus al lavoro in cantiere: la storia di Çendrim Kameraj

Çendrim Kameraj - Fonte Immagine: fanpage.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Ottobre 2025
Santa Maradona Football Club // Sport //

Nel 2017 Çendrim Kameraj, allora diciottenne, approdò alla Juventus con grandi aspettative e il sogno di imporsi tra i campioni bianconeri. Oggi, a soli 26 anni, la sua vita è radicalmente cambiata: tre rotture del legamento crociato lo hanno costretto ad abbandonare il calcio professionistico, spingendolo verso una nuova quotidianità, lontana dagli stadi e vicina ai cantieri.

Durante un’intervista concessa a 20min.ch, l’ex terzino svizzero ha ripercorso il proprio calvario personale e sportivo. Si allenava con campioni come Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, ma gli infortuni hanno interrotto quel percorso, provocando in lui un crollo emotivo al punto da non riuscire più nemmeno a guardare una partita in televisione.

Dall’élite al baratro sportivo

Kameraj, arrivato giovanissimo alla Juventus e aggregato alla prima squadra, coltivava ambizioni altissime. Sul suo profilo Instagram compaiono scatti con i campioni bianconeri, simbolo di un sogno che sembrava a un passo dal realizzarsi. La prima rottura del crociato nel 2019 segnò però la fine della sua avventura alla Juve, costringendolo a tornare in Svizzera tra Lugano e Zurigo.

La seconda lesione arrivò proprio l’ultimo giorno di un provino, gettandolo nello sconforto: “Ero al top, mi allenavo con i migliori, e poi mi sono ritrovato in fondo”, ha raccontato. Nel 2022, dopo una lunga riabilitazione, il ritorno in campo con lo Zug 94 è stato spezzato da un terzo, drammatico infortunio, avvenuto pochi minuti dopo l’esordio.

La nuova vita e la rinascita

Di fronte all’ennesimo stop, Kameraj ha scelto di chiudere con il calcio professionistico. La sua storia è diventata virale sui social, dove ha mostrato una foto in campo con Cristiano Ronaldo accostata a uno scatto in cantiere, simbolo di una vita completamente ribaltata.

Oggi lavora in una ditta edile come consulente delle risorse umane, con la particolarità di recarsi ogni giorno nei cantieri per toccare con mano la realtà del settore. Il calcio, però, non è sparito del tutto: allena l’FC Ebikon, una piccola squadra svizzera, trasformando così il suo sogno in una nuova missione.

“Ho toccato il fondo, ma ho ricominciato da zero”, ha dichiarato. Una storia dura, ma anche un esempio di resilienza: quando il destino ti toglie un sogno, può sempre offrirti un altro modo per restare in piedi.

Lo riporta fanpage.it.

Lascia un commento

Nessun campo trovato.