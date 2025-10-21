“Favori in cambio di regali”: sei agenti della Polstrada di Foggia prosciolti per prescrizione

Il Tribunale di Foggia ha dichiarato prescritti i reati nei confronti di 14 imputati, tra cui sei agenti della Polstrada, un noto commerciante d’auto, il titolare di un’autodemolizione e alcuni privati cittadini. Gli imputati erano accusati a vario titolo di corruzione, rivelazione di segreti d’ufficio, accesso abusivo a sistemi informatici, peculato, omessa denuncia e falso, per fatti risalenti al 2014-2015.

La vicenda aveva portato all’arresto di quattro agenti della Polstrada di Foggia e dell’autodemolitore nel blitz dell’11 novembre 2016. Secondo l’atto d’accusa, le indagini della squadra mobile avevano rivelato contatti tra un sospettato di assalto a un caveau e alcuni agenti, attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, incluse microspie installate negli uffici della Polstrada. Dalle captazioni emerse un presunto sistema di favoritismi e abusi di potere in cambio di regali e vantaggi.

Le indagini si erano articolate in tre filoni principali:

Rapporti tra due agenti e un concessionario d’auto , con pratiche automobilistiche gestite tramite parenti degli agenti in cambio della mancata contestazione di irregolarità;

, con pratiche automobilistiche gestite tramite parenti degli agenti in cambio della mancata contestazione di irregolarità; Informazioni anticipate sui controlli a un’autodemolizione , con omaggi e riparazioni come contropartita;

, con omaggi e riparazioni come contropartita; Fornitura di dati riservati a privati cittadini tramite le banche dati delle forze dell’ordine.

Il processo, iniziato a gennaio 2023, si è concluso con la sentenza di estinzione dei reati per prescrizione, sancendo che non si procederà nei confronti dei 14 imputati. La decisione pone fine a una vicenda giudiziaria segnata da anni di rinvii e spostamenti di competenza tra Tribunale di Foggia e Tribunale di Bari.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.