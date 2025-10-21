FIET Venezia, Di Carlo (Camera di Commercio Foggia): "La nostra strategia di internazionalizzazione punta sull'eccellenza"

Si chiude con un bilancio straordinariamente positivo la partecipazione della Camera di Commercio di Foggia alla quinta edizione del FIET (Italian Food and Tourism Exhibition), svoltasi dal 18 al 20 ottobre nella prestigiosa cornice di Ca’ Vendramin Calergi a Venezia.

L’evento ha rappresentato un palcoscenico di primissimo piano per le eccellenze della Capitanata. La Camera di Commercio di Foggia, proseguendo nel suo obiettivo strategico di promozione del brand “Gargano & Daunia”, ha guidato una collettiva di 11 imprese selezionate dei settori agroalimentare, vitivinicolo e turistico (Buondioli srls, Società Agricola Semplice Arcadia, MIPA AGRICOLA S.S. DI MICHELE RUBERTO & C., Pianta Rei di Ammollo Sabino, CANTINE MASSIMO LEONE, D’ACHINO S.R.L., GARGANO SAPORI SRL, Le Nostre Terre, Pasta Santagatese, SALUMI SALCUNO DI SALCUNO BENITO FRANCESCO, Prima Bio).

La missione a Venezia si è rivelata una mossa strategica vincente. L’area espositiva dedicata alla provincia di Foggia è stata un ponte per connettere la Capitanata al mercato enogastronomico internazionale, con un focus particolare sui mercati del lusso. Le imprese foggiane hanno potuto presentare le proprie eccellenze – dagli oli extravergine DOP ai vini autoctoni, dai prodotti da forno della tradizione alle innovative proposte di ricettività – in un contesto di altissima prospettiva.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti”, ha dichiarato Giuseppe Di Carlo, Presidente della Camera di Commercio di Foggia. “La nostra presenza a FIET non è stata una semplice partecipazione fieristica, ma l’attuazione concreta della nostra visione: promuovere il territorio attraverso l’internazionalizzazione della cultura, dell’enogastronomia e dell’esperienza di viaggio. Non esportiamo solo prodotti, ma un lifestyle unico che il mondo ricerca”.

Il Presidente Di Carlo ha aggiunto: “Il lavoro svolto dall’Ente camerale come facilitatore e aggregatore è stato fondamentale. Abbiamo investito risorse offrendo alle nostre imprese una vetrina che da sole avrebbero difficilmente raggiunto. Il grande interesse registrato dimostra che il brand ‘Gargano & Daunia’ ha tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli”.

La tre giorni veneziana conferma l’impegno della Camera di Commercio di Foggia quale motore strategico per lo sviluppo e l’internazionalizzazione dell’economia di Capitanata. Una partecipazione che ha generato un significativo ritorno in termini di internazionalizzazione, promozione del territorio e opportunità di business per le imprese. L’azione svolta conferma il ruolo insostituibile dell’Ente camerale nel supportare la crescita delle imprese sui mercati esteri, proseguendo con successo nella strategia di valorizzazione del patrimonio enogastronomico e culturale della Capitanata