Foggia: il Buck Festival incontra i grandi autori

Prosegue il Buck Festival, la grande festa della letteratura per ragazzi promossa dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con una giornata fittissima di incontri, laboratori, letture e spettacoli dedicati ai giovani lettori di ogni età, che culminerà con l’attesissima tavola rotonda con tutti gli ospiti dell’edizione 2025.

La giornata di giovedì 23 ottobre si apre con i laboratori e gli appuntamenti didattici in tutta la città:

“100 bambini… e anche di più!” con Marianna Balducci al Museo del Territorio (ore 9.00, 11.00 e 17.00)

con Marianna Balducci al Museo del Territorio (ore 9.00, 11.00 e 17.00) “Oggetti mappa, oggetti viaggiatori e altre storie” con Marianna Balducci al Museo del Territorio (ore 9.00)

con Marianna Balducci al Museo del Territorio (ore 9.00) “In una parola blu, che poesia inventi tu?” con Vittoria Facchini alla Civica Pinacoteca Il9cento (ore 9.00)

con Vittoria Facchini alla Civica Pinacoteca Il9cento (ore 9.00) “Ninna nanna, ninna oh, questo mostrino a chi lo do?” con Vittoria Facchini alla Civica Pinacoteca Il9cento (ore 11.00)

con Vittoria Facchini alla Civica Pinacoteca Il9cento (ore 11.00) “Letture in musica” , a cura dei bibliotecari della Sala di Consultazione, al Museo di Storia Naturale (ore 9.00)

, a cura dei bibliotecari della Sala di Consultazione, al Museo di Storia Naturale (ore 9.00) “Investigatori” con Teatro dei Limoni (ore 9.00 e 11.00)

con Teatro dei Limoni (ore 9.00 e 11.00) “La valigia delle parole” con Teatro della Polvere (ore 9.00 e 11.00)

con Teatro della Polvere (ore 9.00 e 11.00) “Posso essere tutto!” con Paola Capuano (ore 9.30 e 11.00, nidi e materne)

con Paola Capuano (ore 9.30 e 11.00, nidi e materne) “Che suono fa uno scarabocchio? Fantasia Tullet” con Piccola Compagnia Impertinente al Piccolo Teatro Impertinente (ore 9.00, 11.00 e 17.00)

con Piccola Compagnia Impertinente al Piccolo Teatro Impertinente (ore 9.00, 11.00 e 17.00) “L’amico perfetto” con UtopikaMente al Museo Civico (ore 9.00 e 11.00)

con UtopikaMente al Museo Civico (ore 9.00 e 11.00) Web Radio Buck , con Web Radio Unifg e Istituto Marcelline, in diretta dal festival

, con Web Radio Unifg e Istituto Marcelline, in diretta dal festival “Rime baciate, rime colorate” con Vittoria Facchini alla Civica Pinacoteca Il9cento (ore 17.00)

Tavola rotonda con gli ospiti della XV edizione

Alle ore 18.00, nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, l’appuntamento più atteso della giornata: la tavola rotonda con tutti gli autori e illustratori ospiti del Buck Festival 2025.

Dopo i saluti introduttivi di Filippo Santigliano, presidente della Fondazione, del delegato del Comune di Foggia, del delegato del rettore dell’Università di Foggia e di Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura della Regione Puglia, la discussione sarà coordinata da Barbara Schiaffino, direttrice della rivista Andersen.

Parteciperanno, tra gli altri, Marianna Balducci, Vittoria Facchini, Arianna Papini, Teresa Porcella, Bimba Landmann, Luigi Dal Cin, Andrea Valente, Chiara Lorenzoni, Anselmo Roveda, Daniela Valente, Federica Ortolan, Elisa Mazzoli, Elisabetta Mitrovic, Ale Puro, Alessia Canducci, Alfonso Cuccurullo, Matteo Razzini, Simona Versi e Alida Pintus.

Un momento di confronto tra i protagonisti della letteratura per ragazzi, occasione per riflettere sul valore della lettura, della creatività e dell’immaginazione come strumenti per educare e crescere insieme.

Informazioni pratiche e prenotazioni

Tutte le attività del Buck Festival 2025 sono gratuite ma richiedono la prenotazione (alcuni laboratori/spettacoli possono essere a pagamento — vedi programma). Per informazioni, prenotazioni e orari dettagliati contattare la segreteria del festival: 0881 706448 (dal lunedì al venerdì, ore 9:30–13:30 e 16:00–19:00) o scrivere a segreteriabuck@lamagnacapitana.it. Il programma si scarica sul sito www.buckfestival.it.

Il Buck Festival della Letteratura per ragazzi è organizzato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in collaborazione con la Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana” e l’amministrazione comunale (e con il contributo determinante di una formidabile rete di enti, istituzioni, case editrici, riviste, festival gemellati e associazioni del territorio). La direzione artistica è di Milena Tancredi.