Edizione n° 5860

BALLON D'ESSAI

CRONACA // Paolo Mendico, suicida a 14 anni per bullismo: il ministero contro la scuola
20 Ottobre 2025 - ore  09:30

CALEMBOUR

INTERVENTO // Ex Ilva, Landini: “Serve un intervento diretto dello Stato per salvare il settore”
20 Ottobre 2025 - ore  13:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia: il Buck Festival incontra i grandi autori

AUTORI Foggia: il Buck Festival incontra i grandi autori

Prosegue il Buck Festival, la grande festa della letteratura per ragazzi promossa dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia

Foggia: il Buck Festival incontra i grandi autori

Buck Festival 2025

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Prosegue il Buck Festival, la grande festa della letteratura per ragazzi promossa dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con una giornata fittissima di incontri, laboratori, letture e spettacoli dedicati ai giovani lettori di ogni età, che culminerà con l’attesissima tavola rotonda con tutti gli ospiti dell’edizione 2025.

La giornata di giovedì 23 ottobre si apre con i laboratori e gli appuntamenti didattici in tutta la città:

  • “100 bambini… e anche di più!” con Marianna Balducci al Museo del Territorio (ore 9.00, 11.00 e 17.00)
  • “Oggetti mappa, oggetti viaggiatori e altre storie” con Marianna Balducci al Museo del Territorio (ore 9.00)
  • “In una parola blu, che poesia inventi tu?” con Vittoria Facchini alla Civica Pinacoteca Il9cento (ore 9.00)
  • “Ninna nanna, ninna oh, questo mostrino a chi lo do?” con Vittoria Facchini alla Civica Pinacoteca Il9cento (ore 11.00)
  • “Letture in musica”, a cura dei bibliotecari della Sala di Consultazione, al Museo di Storia Naturale (ore 9.00)
  • “Investigatori” con Teatro dei Limoni (ore 9.00 e 11.00)
  • “La valigia delle parole” con Teatro della Polvere (ore 9.00 e 11.00)
  • “Posso essere tutto!” con Paola Capuano (ore 9.30 e 11.00, nidi e materne)
  • “Che suono fa uno scarabocchio? Fantasia Tullet” con Piccola Compagnia Impertinente al Piccolo Teatro Impertinente (ore 9.00, 11.00 e 17.00)
  • “L’amico perfetto” con UtopikaMente al Museo Civico (ore 9.00 e 11.00)
  • Web Radio Buck, con Web Radio Unifg e Istituto Marcelline, in diretta dal festival
  • “Rime baciate, rime colorate” con Vittoria Facchini alla Civica Pinacoteca Il9cento (ore 17.00)

Tavola rotonda con gli ospiti della XV edizione
Alle ore 18.00, nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, l’appuntamento più atteso della giornata: la tavola rotonda con tutti gli autori e illustratori ospiti del Buck Festival 2025.

Dopo i saluti introduttivi di Filippo Santigliano, presidente della Fondazione, del delegato del Comune di Foggia, del delegato del rettore dell’Università di Foggia e di Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura della Regione Puglia, la discussione sarà coordinata da Barbara Schiaffino, direttrice della rivista Andersen.

Parteciperanno, tra gli altri, Marianna Balducci, Vittoria Facchini, Arianna Papini, Teresa Porcella, Bimba Landmann, Luigi Dal Cin, Andrea Valente, Chiara Lorenzoni, Anselmo Roveda, Daniela Valente, Federica Ortolan, Elisa Mazzoli, Elisabetta Mitrovic, Ale Puro, Alessia Canducci, Alfonso Cuccurullo, Matteo Razzini, Simona Versi e Alida Pintus.

Un momento di confronto tra i protagonisti della letteratura per ragazzi, occasione per riflettere sul valore della lettura, della creatività e dell’immaginazione come strumenti per educare e crescere insieme.

Informazioni pratiche e prenotazioni
Tutte le attività del Buck Festival 2025 sono gratuite ma richiedono la prenotazione (alcuni laboratori/spettacoli possono essere a pagamento — vedi programma). Per informazioni, prenotazioni e orari dettagliati contattare la segreteria del festival: 0881 706448 (dal lunedì al venerdì, ore 9:30–13:30 e 16:00–19:00) o scrivere a segreteriabuck@lamagnacapitana.it. Il programma si scarica sul sito www.buckfestival.it.

Il Buck Festival della Letteratura per ragazzi è organizzato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in collaborazione con la Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana” e l’amministrazione comunale (e con il contributo determinante di una formidabile rete di enti, istituzioni, case editrici, riviste, festival gemellati e associazioni del territorio). La direzione artistica è di Milena Tancredi.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.