Edizione n° 5861

BALLON D'ESSAI

BILANCIO // Manfredonia approva il bilancio consolidato 2024: utile d’esercizio di oltre 19,6 milioni di euro
21 Ottobre 2025 - ore  11:53

CALEMBOUR

CRONACA // San Severo, rione San Bernardino: 23 manufatti sequestrati e 11 persone denunciate (VIDEO)
21 Ottobre 2025 - ore  12:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia. Politiche abitative, avviata l’assegnazione di 20 nuovi alloggi popolari

FOGGIA Foggia. Politiche abitative, avviata l’assegnazione di 20 nuovi alloggi popolari

Il Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia sta procedendo all’assegnazione definitiva degli alloggi popolari come da graduatoria n. 7 del 2021

foggia dall'alto- foggia il Comune

foggia dall'alto- foggia il Comune

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia. Il Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia sta procedendo all’assegnazione definitiva degli alloggi popolari come da graduatoria n. 7 del 2021. Dopo un serrato lavoro -durato mesi- di revisione della detta graduatoria e di controllo e verifica della documentazione presentata dagli idonei (casellario giudiziario, redditi, catasto per eventuali proprietà nel frattempo acquisite), così come prescritto dalla Legge Regionale n.10/2014, sono state notificate le convocazioni per l’assegnazione dei 20 alloggi messi a disposizione da Arca Capitanata.

Il Servizio, nell’ambito dei ridottissimi margini di discrezionalità consentiti dalla legge, e nel rispetto rigoroso dell’ordine della graduatoria, cerca di andare incontro a particolari e delicate esigenze dell’utenza (come gravi patologie, ad esempio), compatibilmente alle caratteristiche e alle ubicazioni degli appartamenti da assegnare.

L’impegno dell’Esecutivo comunale, dei dirigenti che si sono succeduti, del personale e la collaborazione con Arca Capitanata sono stati determinanti per portare a compimento i procedimenti amministrativi e quindi soddisfare, seppur limitatamente, le esigenze abitative delle fasce deboli della popolazione.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.