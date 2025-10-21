Libero Palumbo ufficialmente in campo con Città Protagonista per la Regione Puglia

È ufficialmente partita la campagna elettorale di Libero Palumbo, candidato al Consiglio Regionale della Puglia, nella lista Decaro Presidente, con il sostegno del movimento civico Città Protagonista.

Un movimento nato dal basso, composto da donne e uomini liberi, animati dal desiderio di restituire voce e dignità alla propria comunità. Città Protagonista non è e non sarà mai una sigla al servizio dei partiti: è un progetto civico, indipendente, che ha scelto di non piegarsi a nessuna logica di appartenenza o di convenienza. In un tempo in cui la politica sembra sempre più lontana dalle persone, Città Protagonista rappresenta una realtà diversa: fatta di ascolto, impegno, coerenza e coraggio.

La candidatura di Libero Palumbo nasce proprio da questo spirito. Un uomo che ha costruito la sua credibilità non nelle segreterie o nei salotti della politica, ma nel contatto quotidiano con la gente. Nel suo ruolo da professionista, Libero ha fatto dell’ascolto e della disponibilità la propria missione professionale e umana: ogni giorno accoglie storie, difficoltà, richieste di aiuto, cercando soluzioni concrete ai problemi reali delle persone. Chi lo conosce sa che non si tira mai indietro, che non chiude la porta a nessuno, che mette cuore e competenza al servizio della comunità.

La sua decisione di candidarsi rappresenta un atto di responsabilità e di amore verso la propria città e la propria terra. Manfredonia e la provincia di Foggia, da troppo tempo, vivono una condizione di arretratezza e marginalità rispetto al resto della Puglia. Siamo, purtroppo, il fanalino di coda della Terra di Puglia, e questa è una realtà che non si può più accettare.

Libero Palumbo ha deciso di mettersi in gioco proprio per cambiare questa condizione. Per ridare dignità a un territorio che merita rispetto, attenzione e investimenti. Vuole portare a Bari la voce di una provincia spesso dimenticata, costruendo un ponte tra la gente e le istituzioni, tra le periferie e il cuore delle decisioni regionali.

La sua candidatura è anche un segnale di coraggio e resistenza. Nonostante gli attacchi subiti, nonostante i tentativi di screditarlo da parte di chi teme la sua libertà e la sua determinazione, Libero ha scelto di non arretrare. Alcuni, pur di ostacolarlo, hanno fatto ricorso a metodi scorretti e poco trasparenti, dimostrando ancora una volta come certi ambienti siano incapaci di accettare la novità e la libertà di pensiero.

Ma Libero Palumbo non si lascia intimidire. È un uomo che ha imparato a camminare con le proprie gambe, a rialzarsi dopo ogni caduta, a non chiedere permessi a nessuno per difendere ciò in cui crede. La sua battaglia è contro quel “sistema” radicato da anni sul nostro territorio: un sistema che ha trasformato la politica in un meccanismo di potere personale, dove pochi decidono per tutti, dove le opportunità si concentrano sempre nelle stesse mani e dove il merito viene spesso calpestato.

Città Protagonista e Libero Palumbo rappresentano invece un’altra visione: quella di una comunità che vuole tornare protagonista del proprio destino, che rifiuta i giochi di palazzo e che crede nel valore delle persone, delle competenze, delle idee. Durante il suo discorso di inaugurazione, tenutosi presso la nuova sede di riferimento in Corso Manfredi 40, affettuosamente chiamata “Casa di Libero”, Libero ha voluto chiudere con una frase semplice ma carica di significato, tramandatagli da una sua cara zia, ormai scomparsa:

“Và annanz Lino, và annanz.”

Parole che oggi diventano il suo motto e il simbolo di una visione chiara: andare avanti, sempre, senza paura e senza compromessi. Andare avanti per difendere la dignità di un territorio, per restituire speranza ai cittadini, per costruire una Puglia più giusta, più unita e più vicina alla sua gente.

Libero Palumbo va avanti. E con lui, tutta Città Protagonista.

Movimento Civico – Città Protagonista