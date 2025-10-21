Edizione n° 5860

Home // Cronaca // Liste regionali in Puglia, pochi volti nuovi: Stea a Bari, Clemente a Foggia

VOLTI Liste regionali in Puglia, pochi volti nuovi: Stea a Bari, Clemente a Foggia

Le liste dei partiti del campo largo puntano soprattutto a garantire la riconferma degli uscenti, con pochi spazi per volti nuovi

Liste regionali in Puglia, pochi volti nuovi: Stea a Bari, Clemente a Foggia

Sergio Clemente e Gianni Stea - Fonte Immagini: consiglio.puglia.it - Combo: SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste, lo scenario politico in Puglia appare ormai delineato. Le liste dei partiti del campo largo puntano soprattutto a garantire la riconferma degli uscenti, con pochi spazi per volti nuovi. L’unica eccezione sembra essere la lista “Decaro Presidente”, che inserirà candidati provenienti dalla società civile.

Nel collegio di Bari, l’assessore regionale al Personale Gianni Stea guiderà la propria lista, affiancato da Doriana Giove e Daniela Coccorese, vice sindache di Santeramo e Adelfia. A Foggia si ripresenta il consigliere regionale Sergio Clemente, mentre a Lecce si candida l’ex sindaco di Melendugno Marco Potì.

Nella BAT, il consigliere regionale Ruggiero Mennea potrebbe scendere in campo con la lista di Stea, dopo aver manifestato perplessità sulla presenza di Ruggiero Passero, fedelissimo del consigliere Dem Filippo Caracciolo, nella lista “Per”, curata dall’assessore alla Formazione Sebastiano Leo. Resta aperto il nodo della candidatura di Stefano Lacatena, la cui partecipazione a Bari potrebbe influire sugli altri uscenti. Confermata la candidatura dell’assessore al Bilancio Fabiano Amati, escluso dal Pd.

La lista “Decaro Presidente”, coordinata da Michele Abbaticchio, sarà l’unica a puntare su tre donne della società civile, con forte riconoscibilità a Bari, Brindisi e Taranto, portando una ventata di novità nel panorama elettorale regionale.

Parallelamente, la campagna elettorale si concentra sui programmi. Ieri Decaro ha incontrato rettori e prorettori delle università pugliesi, proponendo la prima Università telematica pubblica pugliese, un progetto di innovazione didattica che valorizzi le esperienze degli atenei locali e consenta di raggiungere un numero maggiore di studenti.

Lo riporta bari.repubblica.it.

