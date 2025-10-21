Manfredonia: il Consiglio Comunale approva la sdemanializzazione di un terreno a Siponto per ampliare l’area archeologica

Durante la seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Manfredonia del 10 ottobre 2025, presieduta da Michele Iacoviello, è stata approvata la delibera n. 49, riguardante la sdemanializzazione di un terreno di uso civico situato nell’area di Siponto, con la conseguente acquisizione del bene al patrimonio comunale indisponibile. La proposta, avanzata dall’Assessora al Bilancio, Patrimonio e Istruzione, dott.ssa Cecilia Simone, mira a favorire la realizzazione di opere di pubblica utilità e a sostenere il progetto di valorizzazione del Parco Archeologico di Siponto, in sinergia con il Ministero della Cultura e l’Università degli Studi di Foggia.

Il terreno oggetto della delibera ha una superficie di circa 1,97 ettari. Tale area, originariamente reintegrata al demanio civico di Manfredonia a seguito di un accordo del 2009 con il Consorzio di Bonifica della Capitanata, è oggi destinata a finalità diverse da quelle agro-silvo-pastorali previste dalla legge. Nel vigente Piano Regolatore Generale, la particella è classificata in parte come zona agricola e in parte come zona F27bis (area sportiva). Tuttavia, l’area è divenuta nel tempo funzionale allo sviluppo del complesso archeologico di Siponto, ospitando parzialmente scavi, parcheggi pubblici e aree di collegamento con la viabilità principale.

Le nuove indagini archeologiche condotte dall’Università di Foggia, autorizzate dal Ministero della Cultura, hanno portato alla luce importanti evidenze, rendendo necessario un riassetto complessivo dell’area. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo ingresso al Parco Archeologico, la ricollocazione dei parcheggi in zone meno sensibili dal punto di vista archeologico e il potenziamento della sicurezza stradale.

La delibera e gli aspetti normativi

Il Consiglio Comunale ha deliberato, con 14 voti favorevoli e 7 astenuti, di richiedere alla Regione Puglia la sdemanializzazione del terreno e il suo trasferimento al patrimonio comunale, come previsto dagli articoli 11 e 12 della Legge 1766/1927 e dall’articolo 9 della Legge Regionale 7/1998. L’operazione, che non comporta oneri per l’Ente, permetterà di destinare l’area a opere e infrastrutture pubbliche a servizio del Parco Archeologico e della Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto, oltre che dell’installazione artistica di Edoardo Tresoldi, divenuta ormai un simbolo culturale e turistico della città.

La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a seguito del voto unanime di 14 consiglieri favorevoli su 21 presenti. I pareri tecnico e contabile, espressi rispettivamente dall’ing. Lucio Barbaro e dalla responsabile finanziaria Maricarmen Distante, sono risultati entrambi favorevoli.

Con questa decisione, l’Amministrazione comunale punta a consolidare il ruolo di Siponto come polo di attrazione turistico-culturale di rilievo regionale. L’intervento rientra nell’ambito dei fondi POC 2014/2020 collegati al PON Cultura e Sviluppo, con il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Puglia come soggetto attuatore.

di Michele Solatia