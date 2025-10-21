Manfredonia, lavori di ripristino del manto stradale: chiusure e modifiche alla viabilità fino al 30 novembre

MANFREDONIA (FG) – La Dirigente del Settore di Staff II – Polizia Locale del Comune di Manfredonia, dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, ha emanato l’ordinanza n. 173 del 20 ottobre 2025 con cui dispone la chiusura temporanea al traffico di numerose vie cittadine per consentire i lavori di ripristino del manto stradale.

L’intervento, richiesto dalla società C.D. s.r.l. con istanza protocollata lo scorso 17 ottobre, prevede il blocco totale della circolazione veicolare dalle ore 7:30 alle 17:00, a partire dal 22 ottobre e fino al 30 novembre 2025, nelle vie interessate dal cantiere.

Le strade coinvolte

L’ordinanza interessa un ampio tratto del tessuto urbano, comprendente alcune delle arterie principali e secondarie della città. In particolare, i lavori coinvolgeranno:

Viale Beccarini

Via G. Pascoli

Via G. Leopardi

Via L. Ariosto

Viale Stella Maris

Via S. Francesco

Vicolo Esperia

Vico Clemente

Via delle Benedettine

Via San Rocco

Via Tribuna

Via S. Giovanni Bosco

Via dell’Arcangelo

Corso Roma

Via Torre dell’Annunziata

Via Scaloria

Via San Salvatore e traversa

Via Sacco e Vanzetti

Via Salapia

Via R. Aversa

Via Rampa del Torrione

Vicolo S. Antonio

Via Versentino

Via Feudo della Paglia

Via Pelagia

Via T. Angiulli

Via Gen. M. De Finis

Durante il periodo dei lavori sarà vietata la sosta e la circolazione lungo le vie indicate. È prevista la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta in violazione delle disposizioni dell’ordinanza.

Obblighi e prescrizioni per l’impresa esecutrice

La società C.D. s.r.l., incaricata degli interventi di ripristino, dovrà:

provvedere al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP), ove dovuto;

ottenere le autorizzazioni necessarie dagli uffici comunali competenti prima dell’avvio dei lavori;

garantire il transito ai residenti e ai titolari di attività commerciali e professionali;

installare la segnaletica temporanea e indicare deviazioni e percorsi alternativi;

assicurare in ogni momento il passaggio ai mezzi di soccorso, pubblica utilità e forze dell’ordine;

provvedere, al termine delle operazioni, al ripristino completo dello stato dei luoghi.

L’impresa è inoltre tenuta a mantenere il cantiere ben visibile e adeguatamente segnalato, in conformità al Codice della Strada e alle normative vigenti in materia di sicurezza.

