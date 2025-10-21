Manfredonia, lavori di ripristino del manto stradale: chiusure e modifiche alla viabilità fino al 30 novembre

MANFREDONIA (FG) – La Dirigente del Settore di Staff II – Polizia Locale del Comune di Manfredonia, dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, ha emanato l’ordinanza n. 173 del 20 ottobre 2025 con cui dispone la chiusura temporanea al traffico di numerose vie cittadine per consentire i lavori di ripristino del manto stradale.
L’intervento, richiesto dalla società C.D. s.r.l. con istanza protocollata lo scorso 17 ottobre, prevede il blocco totale della circolazione veicolare dalle ore 7:30 alle 17:00, a partire dal 22 ottobre e fino al 30 novembre 2025, nelle vie interessate dal cantiere.
Le strade coinvolte
L’ordinanza interessa un ampio tratto del tessuto urbano, comprendente alcune delle arterie principali e secondarie della città. In particolare, i lavori coinvolgeranno:
- Viale Beccarini
- Via G. Pascoli
- Via G. Leopardi
- Via L. Ariosto
- Viale Stella Maris
- Via S. Francesco
- Vicolo Esperia
- Vico Clemente
- Via delle Benedettine
- Via San Rocco
- Via Tribuna
- Via S. Giovanni Bosco
- Via dell’Arcangelo
- Corso Roma
- Via Torre dell’Annunziata
- Via Scaloria
- Via San Salvatore e traversa
- Via Sacco e Vanzetti
- Via Salapia
- Via R. Aversa
- Via Rampa del Torrione
- Vicolo S. Antonio
- Via Versentino
- Via Feudo della Paglia
- Via Pelagia
- Via T. Angiulli
- Via Gen. M. De Finis
Durante il periodo dei lavori sarà vietata la sosta e la circolazione lungo le vie indicate. È prevista la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta in violazione delle disposizioni dell’ordinanza.
Obblighi e prescrizioni per l’impresa esecutrice
La società C.D. s.r.l., incaricata degli interventi di ripristino, dovrà:
provvedere al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP), ove dovuto;
ottenere le autorizzazioni necessarie dagli uffici comunali competenti prima dell’avvio dei lavori;
garantire il transito ai residenti e ai titolari di attività commerciali e professionali;
installare la segnaletica temporanea e indicare deviazioni e percorsi alternativi;
assicurare in ogni momento il passaggio ai mezzi di soccorso, pubblica utilità e forze dell’ordine;
provvedere, al termine delle operazioni, al ripristino completo dello stato dei luoghi.
L’impresa è inoltre tenuta a mantenere il cantiere ben visibile e adeguatamente segnalato, in conformità al Codice della Strada e alle normative vigenti in materia di sicurezza.
Ci si può dividere quanto si vuole, ma finalmente abbiamo una amministrazione che ha preso di petto il problema delle strade e ha accelerato i tempi con le aziende (Enel, Acquedotto, Fibercop, Open Fiber) che hanno eseguito i lavori sulle stesse e sulle quali gravano i costi per il rifacimento. Bravi