Manfredonia, liquidati i gettoni di presenza ai consiglieri comunali per luglio e agosto 2025

Manfredonia, 21 ottobre 2025 – Il Comune di Manfredonia ha disposto la liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti relative ai mesi di luglio e agosto 2025.

Con la determinazione n. 1954 del 16 ottobre 2025, firmata dal vice segretario generale e dirigente del III Settore, dott. Matteo Ognissanti, è stata approvata la corresponsione complessiva di 19.363,34 euro a favore dei consiglieri che hanno effettivamente preso parte alle riunioni istituzionali, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dal piano di riequilibrio finanziario comunale.

Il provvedimento si richiama al D.M. n. 119 del 4 aprile 2000 e al D.L. n. 78/2010, che stabiliscono la misura dei gettoni di presenza e i limiti massimi mensili previsti per i consiglieri, pari a un quarto dell’indennità del sindaco. In base alla deliberazione consiliare n. 9 del 26 febbraio 2003, ogni presenza alle sedute consente ai consiglieri di percepire un gettone di 55,77 euro.

Nel 2022, con la delibera n. 10, il Consiglio comunale aveva inoltre introdotto una riduzione della spesa complessiva destinata ai gettoni, fissando un tetto massimo annuo di 7.380 euro per ciascun consigliere, in ottemperanza al piano di riequilibrio finanziario 2018–2028.

Spesa e coperture finanziarie

La spesa totale prevista dal provvedimento ammonta a 36.427,29 euro, imputata ai seguenti capitoli di bilancio:

17.846,40 euro al capitolo 60 “Indennità di presenza per le adunanze del Consiglio comunale”;

1.516,94 euro al capitolo 395 “IRAP” relativo all’imposta regionale sulle attività produttive.

Il provvedimento conferma la regolarità contabile e la copertura finanziaria, come attestato dal visto favorevole espresso il 20 ottobre 2025 dalla responsabile del servizio finanziario Maricarmen Distante.

Il Comune ha precisato che i gettoni di presenza sono stati riconosciuti solo ai consiglieri che hanno effettivamente partecipato per almeno metà della durata di ciascuna seduta, come previsto dal regolamento comunale. La II Commissione consiliare, secondo quanto dichiarato dalla sua presidente, non ha svolto riunioni nei mesi considerati.

Il provvedimento, oltre a rispettare i vincoli del bilancio comunale, rientra tra gli atti rilevanti ai fini dell’amministrazione trasparente, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 33/2013, e sarà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Manfredonia.

A cura di Michele Solatia.