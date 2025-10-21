Edizione n° 5861

BALLON D'ESSAI

BILANCIO // Manfredonia approva il bilancio consolidato 2024: utile d’esercizio di oltre 19,6 milioni di euro
21 Ottobre 2025 - ore  11:53

CALEMBOUR

CRONACA // San Severo, rione San Bernardino: 23 manufatti sequestrati e 11 persone denunciate (VIDEO)
21 Ottobre 2025 - ore  12:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, liquidati i gettoni di presenza ai consiglieri comunali per luglio e agosto 2025

CONSIGLIERI Manfredonia, liquidati i gettoni di presenza ai consiglieri comunali per luglio e agosto 2025

Gettoni per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti

Manfredonia, liquidati i gettoni di presenza ai consiglieri comunali per luglio e agosto 2025

Consiglio Comunale Manfredonia - Fonte Immagine: norbaonline.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
21 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 21 ottobre 2025 – Il Comune di Manfredonia ha disposto la liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti relative ai mesi di luglio e agosto 2025.

Con la determinazione n. 1954 del 16 ottobre 2025, firmata dal vice segretario generale e dirigente del III Settore, dott. Matteo Ognissanti, è stata approvata la corresponsione complessiva di 19.363,34 euro a favore dei consiglieri che hanno effettivamente preso parte alle riunioni istituzionali, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dal piano di riequilibrio finanziario comunale.

Il provvedimento si richiama al D.M. n. 119 del 4 aprile 2000 e al D.L. n. 78/2010, che stabiliscono la misura dei gettoni di presenza e i limiti massimi mensili previsti per i consiglieri, pari a un quarto dell’indennità del sindaco. In base alla deliberazione consiliare n. 9 del 26 febbraio 2003, ogni presenza alle sedute consente ai consiglieri di percepire un gettone di 55,77 euro.
Nel 2022, con la delibera n. 10, il Consiglio comunale aveva inoltre introdotto una riduzione della spesa complessiva destinata ai gettoni, fissando un tetto massimo annuo di 7.380 euro per ciascun consigliere, in ottemperanza al piano di riequilibrio finanziario 2018–2028.

Spesa e coperture finanziarie
La spesa totale prevista dal provvedimento ammonta a 36.427,29 euro, imputata ai seguenti capitoli di bilancio:
17.846,40 euro al capitolo 60 “Indennità di presenza per le adunanze del Consiglio comunale”;
1.516,94 euro al capitolo 395 “IRAP” relativo all’imposta regionale sulle attività produttive.

Il provvedimento conferma la regolarità contabile e la copertura finanziaria, come attestato dal visto favorevole espresso il 20 ottobre 2025 dalla responsabile del servizio finanziario Maricarmen Distante.

Il Comune ha precisato che i gettoni di presenza sono stati riconosciuti solo ai consiglieri che hanno effettivamente partecipato per almeno metà della durata di ciascuna seduta, come previsto dal regolamento comunale. La II Commissione consiliare, secondo quanto dichiarato dalla sua presidente, non ha svolto riunioni nei mesi considerati.

Il provvedimento, oltre a rispettare i vincoli del bilancio comunale, rientra tra gli atti rilevanti ai fini dell’amministrazione trasparente, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 33/2013, e sarà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Manfredonia.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, liquidati i gettoni di presenza ai consiglieri comunali per luglio e agosto 2025"

  1. Cosa buona sarebbe quella di devolvere gli emolumenti a gente bisognosa e enti di beneficenza, oltre allo stipendio percepito con i soldi dei cittadini. Visto che sono una massa di incapaci e menefreghisti, ospedale locale docet, maggioranza e opposizione andate a raccogliere le olive.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.