Edizione n° 5861

BALLON D'ESSAI

BILANCIO // Manfredonia approva il bilancio consolidato 2024: utile d’esercizio di oltre 19,6 milioni di euro
21 Ottobre 2025 - ore  11:53

CALEMBOUR

CRONACA // San Severo, rione San Bernardino: 23 manufatti sequestrati e 11 persone denunciate (VIDEO)
21 Ottobre 2025 - ore  12:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia: tre nuovi progetti approvati nel CIS Capitanata per lo sviluppo del territorio

TERRITORIO Manfredonia: tre nuovi progetti approvati nel CIS Capitanata per lo sviluppo del territorio

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia ha approvato tre interventi finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020

Manfredonia: tre nuovi progetti approvati nel CIS Capitanata per lo sviluppo del territorio

Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca - Fonte Immagine: Facebook, Domenico La Marca - Sindaco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia ha approvato tre interventi finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, sbloccando iniziative ferme dal 2020 e rilanciando la crescita della città e dell’intero territorio della Capitanata.

I progetti approvati sono:

Slow Tourism tra le Salicornie
Tutela e valorizzazione delle zone umide costiere tra Manfredonia e Zapponeta, con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Parcheggio e rotatoria a Siponto
Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico a servizio del Parco Archeologico e della Basilica di Siponto, accompagnato da una rotatoria per migliorare sicurezza e viabilità.

Recupero ex Convento di San Francesco
Riqualificazione e consolidamento di uno dei simboli storici della città, per restituirlo alla fruizione pubblica.

Il Sindaco Domenico La Marca ha commentato: “Il CIS Capitanata rappresenta una grande opportunità di crescita per Manfredonia e per tutta la Capitanata. Ringrazio l’assessore Francesco Schiavone e l’assessora Mariarita Valentino per aver saputo organizzare la macchina amministrativa e rispettare le scadenze dettate dal RUC del CIS. Questi tre progetti, finalmente sbloccati, rafforzano l’identità e il futuro del territorio.”

Lo riporta su Facebook, Comune di Manfredonia.

1 commenti su "Manfredonia: tre nuovi progetti approvati nel CIS Capitanata per lo sviluppo del territorio"

  1. CIS il presidente è il candidato di Fratelli d’Italia Nicola Gatta ….dovrebbe essere ringraziato anche lui

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.