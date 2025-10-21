Manfredonia: tre nuovi progetti approvati nel CIS Capitanata per lo sviluppo del territorio

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia ha approvato tre interventi finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, sbloccando iniziative ferme dal 2020 e rilanciando la crescita della città e dell’intero territorio della Capitanata.

I progetti approvati sono:

Slow Tourism tra le Salicornie

Tutela e valorizzazione delle zone umide costiere tra Manfredonia e Zapponeta, con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Parcheggio e rotatoria a Siponto

Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico a servizio del Parco Archeologico e della Basilica di Siponto, accompagnato da una rotatoria per migliorare sicurezza e viabilità.

Recupero ex Convento di San Francesco

Riqualificazione e consolidamento di uno dei simboli storici della città, per restituirlo alla fruizione pubblica.

Il Sindaco Domenico La Marca ha commentato: “Il CIS Capitanata rappresenta una grande opportunità di crescita per Manfredonia e per tutta la Capitanata. Ringrazio l’assessore Francesco Schiavone e l’assessora Mariarita Valentino per aver saputo organizzare la macchina amministrativa e rispettare le scadenze dettate dal RUC del CIS. Questi tre progetti, finalmente sbloccati, rafforzano l’identità e il futuro del territorio.”

Lo riporta su Facebook, Comune di Manfredonia.