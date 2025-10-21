Edizione n° 5861

21 Ottobre 2025

21 Ottobre 2025 - ore  12:09

Monte Sant'Angelo: approvato il progetto esecutivo per il nuovo asilo nido "Il Giardino Segreto"

“Il Giardino Segreto” è considerata un’opera strategica finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4

Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
21 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

MONTE SANT’ANGELO – Con la determinazione gestionale n. 1382 del 20 ottobre 2025, il Comune di Monte Sant’Angelo ha ufficialmente approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale “Il Giardino Segreto”, un’opera strategica finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1, Investimento 1.1, dedicato al potenziamento dell’offerta educativa per la prima infanzia

Un progetto da 1,75 milioni di euro totalmente finanziato dal PNRR
L’intervento, dal valore complessivo di 1.750.000 euro, sarà interamente finanziato con risorse europee del programma Next Generation EU, senza alcun cofinanziamento comunale.
Il progetto prevede la costruzione ex novo di una struttura moderna, accessibile e sostenibile, conforme agli standard più recenti in materia di sicurezza, efficienza energetica e inclusione sociale.

Nel quadro economico approvato, i costi principali sono così ripartiti:

  • 681.865 euro per lavori edili,
  • 297.169 euro per le strutture,
  • 375.965 euro per gli impianti,
  • 25.000 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il percorso amministrativo e tecnico
Il progetto ha seguito un lungo iter di approvazioni e verifiche tecniche. Dopo la prima candidatura all’avviso pubblico nazionale nel 2022, il Comune – guidato dal Settore Tecnico diretto dall’architetto Giampiero Bisceglia, nominato Responsabile Unico del Procedimento – ha affidato la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori al Consorzio Stabile CADEL s.c.ar.l..

La progettazione è stata redatta dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalla società di ingegneria Clemente Engineering Service S.r.l., dall’ing. Gaetano Palumbo e dall’arch. Pasquale Ciociola.
Tutti gli elaborati tecnici, oltre ottanta documenti tra relazioni, planimetrie e schede impiantistiche, sono stati validati ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e hanno ottenuto esito “conforme” nella verifica condotta dall’organismo indipendente “Ispezione Controllo Srl”.
Il futuro asilo nido “Il Giardino Segreto” si inserisce pienamente nella strategia del PNRR volta a potenziare i servizi per la fascia 0-2 anni, migliorando l’accessibilità all’educazione precoce e favorendo la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

La struttura sarà costruita con criteri di sostenibilità ambientale, garantendo:

  • piena accessibilità ai bambini con disabilità;
  • utilizzo di fonti rinnovabili, con impianto fotovoltaico integrato;
  • ventilazione meccanica controllata e sistemi energetici ad alta efficienza;
  • spazi verdi e zone ludico-educative sicure e luminose.

Le prossime tappe
Con l’approvazione del progetto esecutivo, l’amministrazione comunale potrà procedere alle fasi operative dei lavori, rispettando le scadenze fissate dal PNRR, che prevedono il completamento entro il 31 dicembre 2025.

A cura di Michele Solatia.

Nessun campo trovato.