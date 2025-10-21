Monte Sant’Angelo, liquidato il primo SAL per completamento viabilità nel comparto “Il Galluccio”

MONTE SANT’ANGELO (FG) – Con la determinazione gestionale n. 1370 del 20 ottobre 2025, il Comune di Monte Sant’Angelo ha approvato e disposto la liquidazione del primo stato di avanzamento lavori (SAL) relativo agli interventi di urbanizzazione primaria nel comparto C1/1 “Il Galluccio” – completamento della viabilità, terzo stralcio.

L’atto, firmato dal responsabile del III Settore Tecnico, architetto Giampiero Bisceglia, dispone il pagamento alla ditta Basanisi S.r.l., con sede a Carpino, per un importo complessivo di 82.704,03 euro (IVA compresa), a saldo del certificato di pagamento n. 1 del 19 settembre 2025.

Un lungo iter amministrativo e progettuale

Il progetto di completamento della viabilità del comparto “Il Galluccio” affonda le sue radici nel 2017, quando la Commissione Straordinaria approvò la progettazione definitiva dell’intervento, dal valore iniziale di 170mila euro.

Negli anni successivi, il percorso amministrativo ha subito diversi passaggi e aggiornamenti: dall’aggiudicazione iniziale all’impresa Opere Pugliesi S.r.l. nel 2019, fino alle successive modifiche e risoluzioni consensuali intervenute tra le parti.

Dopo la rinuncia dell’impresa appaltatrice e il rifiuto di subentro da parte delle ditte SIPA S.p.A. e Pagone S.r.l., l’appalto è stato affidato nel dicembre 2023 alla ditta Basanisi S.r.l., individuata in conformità con l’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, che consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150mila euro.

L’intervento e le verifiche tecniche

Il progetto, finalizzato al completamento della rete viaria del comparto residenziale, comprende anche la sistemazione delle infrastrutture telefoniche e l’alimentazione in fibra ottica delle abitazioni della zona.

Le verifiche tecniche dei funzionari TIM, effettuate nel settembre 2021, avevano confermato la piena operatività delle infrastrutture, aprendo la strada all’avvio dei lavori stradali.

Il primo SAL, redatto dalla Direzione dei Lavori e approvato dal Responsabile del Procedimento, quantifica le opere realizzate al 19 settembre 2025 in 75.563,30 euro, oltre IVA e oneri per la sicurezza.

Liquidazione e regolarità amministrativa

La determinazione, oltre a disporre la liquidazione della somma dovuta alla ditta Basanisi, certifica la regolarità contributiva dell’impresa nei confronti di INAIL, INPS e CNCE, come attestato dal DURC online del 12 luglio 2025.

L’atto prevede inoltre il prelievo della somma dal capitolo d’intervento C.I. 08022.02.0770776 e l’invio della documentazione al Sindaco, al Segretario Generale e alla Ragioneria comunale per gli adempimenti di competenza.

A cura di Michele Solatia.