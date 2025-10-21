Omicidio Giulia Cecchettin: Filippo Turetta potrà chiedere permessi premio a 32 anni

Dopo la rinuncia all’appello da parte di Filippo Turetta e la sua dichiarazione di sincero pentimento in una lettera, ora sarà la Procura generale di Venezia a decidere se rinunciare a sua volta all’appello contro la sentenza di primo grado per l’omicidio di Giulia Cecchettin. L’imputato è stato condannato all’ergastolo, la pena massima, e anche in caso di processo d’appello, con il possibile riconoscimento delle due aggravanti escluse in primo grado, la durata della detenzione non aumenterebbe. I giudici potrebbero tuttavia imporre l’isolamento diurno.
Filippo Turetta, oggi 23 anni, potrà richiedere i primi permessi premio dopo aver scontato almeno dieci anni di carcere, quindi a 32 anni. Questi permessi sono riservati ai detenuti che hanno mantenuto una buona condotta e non sono considerati pericolosi, e servono per consentire contatti con i parenti durante festività o altre occasioni. È importante sottolineare che i permessi premio non sono automatici, ma rappresentano un beneficio per il graduale reinserimento nella società.
La liberazione condizionale sarà possibile solo dopo aver scontato 26 anni di pena, quindi a 48 anni, con possibilità di anticipo dopo 21 anni, sempre a condizione di buona condotta.
Intanto, i legali della famiglia della vittima chiedono che il processo d’appello si celebri, con il riconoscimento delle aggravanti di crudeltà e stalking, sottolineando il valore simbolico di una decisione in un momento in cui il dibattito sulle violenze contro le donne è particolarmente acceso.
Lo riporta tgcom24.mediaset.it.
Ho letto diversi commenti sulla circostanza posta in evidenza da questo articolo. Volevo solo precisare che non sono le leggi emanate dai vari governi a permettere ciò, ma è la LEGGE, cioè la nostra Costituzione, che non può essere dichiarata la più bella del mondo, solo quando fa comodo. L’art. 27, comma 3, infatti, stabilisce che “le pene….devono tendere alla rieducazione del condannato”, cioè al suo rinserimento nella vita sociale, ovviamente a diverse condizioni rispetto alla vita vissuta fino a quel momento. Ora, l’ergastolo, che per definizione, vuol dire carcere a vita, non è una pena che tende alla rieducazione del condannato, perchè se il condannato deve scontare tutta la sua vita in carcere, non può essere reinserito nella vita sociale. Ecco perchè, pur condannati all’ergastolo, non si sconta tutta la vita in carcere. Mi rendo conto che è un controsenso, ma siccome tra la norma che prevede l’ergastolo e quella che prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del reo, prevale quest’ultima, in quanto costituzionale, allora per evitare il controsenso o si cambia la norma della costituzione (ma sarebbe un regredire dei diritti umani), o si elimina la pena dell’ergastolo anche come nominativo.