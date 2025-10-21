Omicidio Giulia Cecchettin: Filippo Turetta potrà chiedere permessi premio a 32 anni

Dopo la rinuncia all’appello da parte di Filippo Turetta e la sua dichiarazione di sincero pentimento in una lettera, ora sarà la Procura generale di Venezia a decidere se rinunciare a sua volta all’appello contro la sentenza di primo grado per l’omicidio di Giulia Cecchettin. L’imputato è stato condannato all’ergastolo, la pena massima, e anche in caso di processo d’appello, con il possibile riconoscimento delle due aggravanti escluse in primo grado, la durata della detenzione non aumenterebbe. I giudici potrebbero tuttavia imporre l’isolamento diurno.

Filippo Turetta, oggi 23 anni, potrà richiedere i primi permessi premio dopo aver scontato almeno dieci anni di carcere, quindi a 32 anni. Questi permessi sono riservati ai detenuti che hanno mantenuto una buona condotta e non sono considerati pericolosi, e servono per consentire contatti con i parenti durante festività o altre occasioni. È importante sottolineare che i permessi premio non sono automatici, ma rappresentano un beneficio per il graduale reinserimento nella società.

La liberazione condizionale sarà possibile solo dopo aver scontato 26 anni di pena, quindi a 48 anni, con possibilità di anticipo dopo 21 anni, sempre a condizione di buona condotta.

Intanto, i legali della famiglia della vittima chiedono che il processo d’appello si celebri, con il riconoscimento delle aggravanti di crudeltà e stalking, sottolineando il valore simbolico di una decisione in un momento in cui il dibattito sulle violenze contro le donne è particolarmente acceso.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.