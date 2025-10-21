Edizione n° 5860

BALLON D'ESSAI

CRONACA // Paolo Mendico, suicida a 14 anni per bullismo: il ministero contro la scuola
20 Ottobre 2025 - ore  09:30

CALEMBOUR

INTERVENTO // Ex Ilva, Landini: “Serve un intervento diretto dello Stato per salvare il settore”
20 Ottobre 2025 - ore  13:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Rassegna Musicale InConcerto: a San Giovanni Rotondo arrivano gli “Echi croati nel Romanticismo europeo”

EVENTI Rassegna Musicale InConcerto: a San Giovanni Rotondo arrivano gli “Echi croati nel Romanticismo europeo”

La pianista e poetessa Ivana Marija Ivanovic protagonista dell’appuntamento di venerdì 24 ottobre

Rassegna Musicale InConcerto: a San Giovanni Rotondo arrivano gli “Echi croati nel Romanticismo europeo”

Rassegna Musicale InConcerto: a San Giovanni Rotondo arrivano gli “Echi croati nel Romanticismo europeo”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

La Rassegna Musicale Internazionale InConcerto torna a San Giovanni Rotondo con un nuovo appuntamento dal fascino raffinato e dalle sonorità suggestive. Venerdì 24 ottobre, alle ore 20:00, nella splendida cornice della Chiesa di Sant’Orsola, si terrà il concerto dal titolo “Echi croati nel Romanticismo europeo”, che vedrà protagonista la pianista e poetessa Ivana Marija Ivanovic.

Artista poliedrica e di grande sensibilità, Ivanovic unisce nella sua espressione creativa musica e poesia, fondendo i due linguaggi in un dialogo armonico e profondo. Nelle sue composizioni, la parola e il suono si intrecciano per dare vita a un’esperienza artistica che tocca l’anima e invita all’ascolto interiore.

Durante la serata, la pianista proporrà brani di Schumann, Satie e Dora Pejačević, figura di spicco della musica croata di inizio Novecento. Accanto alle esecuzioni pianistiche, l’artista reciterà anche alcune delle sue poesie originali, offrendo al pubblico un percorso emozionale che attraversa le sfumature del Romanticismo europeo e le radici della tradizione culturale croata.

«Ivana Marija Ivanovic è un’artista straordinaria e particolare – afferma il direttore artistico della rassegna, Luciano Pompilio –. L’ho incontrata per caso in alcuni tra i più importanti festival europei, e mi ha colpito sin da subito per la sua sensibilità e la sua capacità linguistica: parla perfettamente sei lingue. Le sue poesie si fondono con la musica in modo naturale e sorprendente. Sarà un’occasione unica per assistere a qualcosa di veramente originale».

L’appuntamento, a ingresso libero, rientra nel calendario della Rassegna Musicale Internazionale InConcerto, che da anni porta nella città di San Giovanni Rotondo artisti di fama nazionale e internazionale, offrendo al pubblico un percorso di scoperta tra culture, linguaggi e sonorità del mondo.

Un’occasione imperdibile, dunque, per lasciarsi trasportare dalle note e dalle parole di Ivana Marija Ivanovic, in un viaggio poetico e musicale alla scoperta degli echi croati nel Romanticismo europeo.

Rassegna Musicale InConcerto: a San Giovanni Rotondo arrivano gli “Echi croati nel Romanticismo europeo”
Rassegna Musicale InConcerto: a San Giovanni Rotondo arrivano gli “Echi croati nel Romanticismo europeo”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.