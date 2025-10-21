Rassegna Musicale InConcerto: a San Giovanni Rotondo arrivano gli “Echi croati nel Romanticismo europeo”

La Rassegna Musicale Internazionale InConcerto torna a San Giovanni Rotondo con un nuovo appuntamento dal fascino raffinato e dalle sonorità suggestive. Venerdì 24 ottobre, alle ore 20:00, nella splendida cornice della Chiesa di Sant’Orsola, si terrà il concerto dal titolo “Echi croati nel Romanticismo europeo”, che vedrà protagonista la pianista e poetessa Ivana Marija Ivanovic.

Artista poliedrica e di grande sensibilità, Ivanovic unisce nella sua espressione creativa musica e poesia, fondendo i due linguaggi in un dialogo armonico e profondo. Nelle sue composizioni, la parola e il suono si intrecciano per dare vita a un’esperienza artistica che tocca l’anima e invita all’ascolto interiore.

Durante la serata, la pianista proporrà brani di Schumann, Satie e Dora Pejačević, figura di spicco della musica croata di inizio Novecento. Accanto alle esecuzioni pianistiche, l’artista reciterà anche alcune delle sue poesie originali, offrendo al pubblico un percorso emozionale che attraversa le sfumature del Romanticismo europeo e le radici della tradizione culturale croata.

«Ivana Marija Ivanovic è un’artista straordinaria e particolare – afferma il direttore artistico della rassegna, Luciano Pompilio –. L’ho incontrata per caso in alcuni tra i più importanti festival europei, e mi ha colpito sin da subito per la sua sensibilità e la sua capacità linguistica: parla perfettamente sei lingue. Le sue poesie si fondono con la musica in modo naturale e sorprendente. Sarà un’occasione unica per assistere a qualcosa di veramente originale».

L’appuntamento, a ingresso libero, rientra nel calendario della Rassegna Musicale Internazionale InConcerto, che da anni porta nella città di San Giovanni Rotondo artisti di fama nazionale e internazionale, offrendo al pubblico un percorso di scoperta tra culture, linguaggi e sonorità del mondo.

Un’occasione imperdibile, dunque, per lasciarsi trasportare dalle note e dalle parole di Ivana Marija Ivanovic, in un viaggio poetico e musicale alla scoperta degli echi croati nel Romanticismo europeo.