Roberta Palumbo presenta il videoclip ufficiale di “Anema Cride”

È disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di “Anema Cride”, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Roberta Palumbo, un brano che si propone come un inno all’amore, alle radici e alla tradizione familiare. L’artista, originaria di Apricena, racconta un legame profondo con la propria terra e con la gente che la abita, trasformando emozione e memoria in musica.

Il cuore del testo nasce da un ricordo intimo legato alla madre, fonte primaria di ispirazione per il brano. «Hai messo nelle mie mani la tradizione – afferma Palumbo – un’eredità d’amore che custodirò e difenderò con orgoglio». Parole che danno forma a una canzone costruita su sonorità calde e coinvolgenti, pensate per esaltare il valore degli affetti e delle origini.

Il videoclip, prodotto da Meraki Studio di Lino Mazzamurro, è stato girato nella suggestiva cornice dell’Azienda Agricola Domenico Pazienza – Tenuta del Contadino Felice, valorizzando ambienti, volti e colori che rappresentano l’identità del territorio pugliese. Alla realizzazione hanno contribuito Lino Maz per riprese e montaggio, insieme a Michele Fontanello come assistente alla camera e Giovanna Giustizia in qualità di assistente alla regia.

Il progetto ha potuto contare sul forte sostegno della comunità locale, con la partecipazione di diverse associazioni e realtà culturali del territorio, tra cui Movidaunia, Moto Club di Apricena, i Cantori di San Giovanni Rotondo, la band Li Spruvvist, l’associazione “Le Tre Torri”, Havana Club, Passi dell’Anima e il gruppo “Dalla Radice al Fiore” di San Nicandro Garganico.

Il videoclip di “Anema Cride” è disponibile sul canale YouTube ufficiale dell’artista, dove inaugura un nuovo capitolo nel percorso musicale di Roberta Palumbo, sempre più legato alla riscoperta delle proprie radici e alla diffusione della cultura popolare attraverso la musica.