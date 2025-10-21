Edizione n° 5861

Home // Gargano // Roberta Palumbo presenta il videoclip ufficiale di “Anema Cride”

VIDEOCLIP Roberta Palumbo presenta il videoclip ufficiale di “Anema Cride”

Il nuovo singolo della cantautrice pugliese Roberta Palumbo, che si propone come un inno all’amore, alle radici e alla tradizione familiare

Roberta Palumbo presenta il videoclip ufficiale di “Anema Cride”

Roberta Palumbo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Ottobre 2025
Gargano // Manfredonia //

È disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di “Anema Cride”, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Roberta Palumbo, un brano che si propone come un inno all’amore, alle radici e alla tradizione familiare. L’artista, originaria di Apricena, racconta un legame profondo con la propria terra e con la gente che la abita, trasformando emozione e memoria in musica.

Il cuore del testo nasce da un ricordo intimo legato alla madre, fonte primaria di ispirazione per il brano. «Hai messo nelle mie mani la tradizione – afferma Palumbo – un’eredità d’amore che custodirò e difenderò con orgoglio». Parole che danno forma a una canzone costruita su sonorità calde e coinvolgenti, pensate per esaltare il valore degli affetti e delle origini.

Il videoclip, prodotto da Meraki Studio di Lino Mazzamurro, è stato girato nella suggestiva cornice dell’Azienda Agricola Domenico Pazienza – Tenuta del Contadino Felice, valorizzando ambienti, volti e colori che rappresentano l’identità del territorio pugliese. Alla realizzazione hanno contribuito Lino Maz per riprese e montaggio, insieme a Michele Fontanello come assistente alla camera e Giovanna Giustizia in qualità di assistente alla regia.

Il progetto ha potuto contare sul forte sostegno della comunità locale, con la partecipazione di diverse associazioni e realtà culturali del territorio, tra cui Movidaunia, Moto Club di Apricena, i Cantori di San Giovanni Rotondo, la band Li Spruvvist, l’associazione “Le Tre Torri”, Havana Club, Passi dell’Anima e il gruppo “Dalla Radice al Fiore” di San Nicandro Garganico.

Il videoclip di “Anema Cride” è disponibile sul canale YouTube ufficiale dell’artista, dove inaugura un nuovo capitolo nel percorso musicale di Roberta Palumbo, sempre più legato alla riscoperta delle proprie radici e alla diffusione della cultura popolare attraverso la musica.

