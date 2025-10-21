Edizione n° 5861

BALLON D'ESSAI

BILANCIO // Manfredonia approva il bilancio consolidato 2024: utile d’esercizio di oltre 19,6 milioni di euro
21 Ottobre 2025 - ore  11:53

CALEMBOUR

CRONACA // San Severo, rione San Bernardino: 23 manufatti sequestrati e 11 persone denunciate (VIDEO)
21 Ottobre 2025 - ore  12:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Salatto (Confindustria Puglia): “Benvenuta Aeroitalia, da Foggia servono voli stabili e senza interruzioni”

VOLI Salatto (Confindustria Puglia): “Benvenuta Aeroitalia, da Foggia servono voli stabili e senza interruzioni”

La ripresa dei collegamenti aerei dall’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia rappresenta “una prima buona notizia per la città e per l’intera regione”

Salatto (Confindustria Puglia): “Benvenuta Aeroitalia, da Foggia servono voli stabili e senza interruzioni”

Potito Salatto - Fonte Immagine: ledicola.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

La ripresa dei collegamenti aerei dall’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia rappresenta, secondo il presidente di Confindustria Foggia e Puglia Tito Salatto, “una prima buona notizia per la città e per l’intera regione”. A rendere ancora più significativo il traguardo, sottolinea Salatto, è la scelta di Aeroitalia, compagnia che negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale nel sistema nazionale del trasporto aereo.

I nuovi collegamenti annunciati – Milano Malpensa e Torino dal 1° novembre 2025, e Bologna dal 15 dicembre, con prospettive anche sul possibile Foggia-Roma – rappresentano per il sistema produttivo locale uno step decisivo verso una continuità operativa dello scalo, obiettivo più volte invocato dagli operatori economici.

Salatto evidenzia come le parole dell’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, lascino spazio a “un cauto ottimismo sulla regolarità dei voli, senza più interruzioni”. Con 15 aeromobili, hub a Fiumicino e 3 milioni di passeggeri movimentati ogni anno, secondo Confindustria il vettore ha le dimensioni necessarie per garantire stabilità anche al Gino Lisa, dopo la fase iniziale assicurata da Lumiwings.

L’ipotesi di raddoppiare in un anno i volumi registrati finora sullo scalo foggiano viene definita da Salatto “una previsione ambiziosa, ma credibile e sostenuta da una fonte autorevole”, segnale di potenzialità concrete per il traffico da e per la Capitanata e il Nord della Puglia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.