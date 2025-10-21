Salatto (Confindustria Puglia): “Benvenuta Aeroitalia, da Foggia servono voli stabili e senza interruzioni”

La ripresa dei collegamenti aerei dall’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia rappresenta, secondo il presidente di Confindustria Foggia e Puglia Tito Salatto, “una prima buona notizia per la città e per l’intera regione”. A rendere ancora più significativo il traguardo, sottolinea Salatto, è la scelta di Aeroitalia, compagnia che negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale nel sistema nazionale del trasporto aereo.

I nuovi collegamenti annunciati – Milano Malpensa e Torino dal 1° novembre 2025, e Bologna dal 15 dicembre, con prospettive anche sul possibile Foggia-Roma – rappresentano per il sistema produttivo locale uno step decisivo verso una continuità operativa dello scalo, obiettivo più volte invocato dagli operatori economici.

Salatto evidenzia come le parole dell’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, lascino spazio a “un cauto ottimismo sulla regolarità dei voli, senza più interruzioni”. Con 15 aeromobili, hub a Fiumicino e 3 milioni di passeggeri movimentati ogni anno, secondo Confindustria il vettore ha le dimensioni necessarie per garantire stabilità anche al Gino Lisa, dopo la fase iniziale assicurata da Lumiwings.

L’ipotesi di raddoppiare in un anno i volumi registrati finora sullo scalo foggiano viene definita da Salatto “una previsione ambiziosa, ma credibile e sostenuta da una fonte autorevole”, segnale di potenzialità concrete per il traffico da e per la Capitanata e il Nord della Puglia.