Edizione n° 5861

BALLON D'ESSAI

CALEMBOUR

Home // Manfredonia // Sondaggi politici: Fratelli d’Italia stabile al 31%, ma il Pd registra la crescita maggiore

CRESCITA Sondaggi politici: Fratelli d’Italia stabile al 31%, ma il Pd registra la crescita maggiore

Secondo l’ultimo sondaggio politico Swg, Fratelli d’Italia continua a volare e raggiunge il 31%, consolidando la sua posizione

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia stabile al 31%, ma il Pd registra la crescita maggiore

Giorgia Meloni - Fonte: dire

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

Secondo l’ultimo sondaggio politico Swg, Fratelli d’Italia continua a volare e raggiunge il 31%, consolidando la sua posizione sopra la soglia psicologica del 30%. Il partito di Giorgia Meloni si conferma stabile ai massimi livelli dell’ultimo periodo.

A crescere più rapidamente è invece il Partito Democratico, che guadagna lo 0,3% e sale al 22,1%, riducendo leggermente il distacco da FdI, attualmente di circa otto punti. La crescita del Pd coincide con una fase di forte visibilità della leader Elly Schlein, recentemente protagonista di un acceso confronto con la premier Giorgia Meloni durante il congresso dei Socialisti europei. Schlein ha espresso solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo un attentato subito, sottolineando che “la libertà di parola è a rischio quando l’estrema destra è al governo”. La risposta della presidente del Consiglio non si è fatta attendere: “Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein”.

Nel contesto generale, calano Movimento 5 Stelle, Lega e Alleanza Verdi-Sinistra, mentre Forza Italia rimane stabile. I dati confermano una tendenza consolidata di crescita per il Pd e un forte radicamento di FdI nel panorama politico italiano.

Lo riporta msn.com.

1 commenti su "Sondaggi politici: Fratelli d’Italia stabile al 31%, ma il Pd registra la crescita maggiore"

  1. È interessante! In Italia più cavolate fai e dici più voti ottieni! Per questo rimarremo sempre servi ( non voglio usare il famoso termine usato per la Meloni).

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

