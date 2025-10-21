Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 21 ottobre, lungo la Strada Statale 89, in agro di Foggia, nei pressi del bivio per San Marco in Lamis, a poche centinaia di metri dall’agriturismo Posta Bassi, in direzione Manfredonia. Un tir si è improvvisamente ribaltato sulla carreggiata, fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente, che è uscito illeso dal mezzo pesante.

Le cause dell’incidente, di natura autonoma, sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, prontamente intervenuta sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità. Sul luogo sono giunti anche i tecnici dell’Anas e l’ufficio mobile dell’Aci, il cui intervento si è rivelato fondamentale per rimettere il tir sulla sede stradale e consentire il ripristino del traffico.

Nonostante i disagi temporanei alla circolazione, la situazione è tornata alla normalità nel tardo pomeriggio.