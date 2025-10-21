Edizione n° 5860

20 Ottobre 2025 - ore  09:30

20 Ottobre 2025 - ore  13:22

Vieste, incendio doloso distrugge un'Audi: prosegue l'ondata di roghi notturni

Nella notte scorsa, intorno alle 3:30, un’Audi station wagon è stata completamente distrutta dalle fiamme in via Santa Margherita

Redazione
21 Ottobre 2025
Cronaca // Gargano //

Nella notte scorsa, intorno alle 3:30, un’Audi station wagon è stata completamente distrutta dalle fiamme in via Santa Margherita a Vieste. L’origine dell’incendio è considerata quasi certamente dolosa.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i volontari della Pegaso Vieste, supportati dai Gev, dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Si tratta dell’ennesimo episodio di roghi notturni che colpiscono la cittadina garganica negli ultimi mesi, con una lunga serie di veicoli danneggiati senza apparente motivo.

Le autorità stanno raccogliendo elementi utili per chiarire la dinamica dell’incendio e verificare possibili collegamenti con altri episodi simili.

Lo riporta retegargano.it.

