Edizione n° 5860

BALLON D'ESSAI

CRONACA // Paolo Mendico, suicida a 14 anni per bullismo: il ministero contro la scuola
20 Ottobre 2025 - ore  09:30

CALEMBOUR

INTERVENTO // Ex Ilva, Landini: “Serve un intervento diretto dello Stato per salvare il settore”
20 Ottobre 2025 - ore  13:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Vieste, prorogata la convenzione con l’ASL Foggia: incentivi per medici non residenti al 118 e PPI

INCENTIVI Vieste, prorogata la convenzione con l’ASL Foggia: incentivi per medici non residenti al 118 e PPI

L’accordo resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026, garantendo la continuità dell’assistenza sanitaria nel territorio

Vieste, prorogata la convenzione con l’ASL Foggia: incentivi per medici non residenti al 118 e PPI

Pronto soccorso Vieste - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Ottobre 2025
Cronaca // Gargano //

La Giunta comunale di Vieste ha approvato la proroga della convenzione con l’ASL Foggia per il potenziamento del servizio di emergenza sanitaria 118 e del Punto di Primo Intervento (PPI). L’accordo resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026, garantendo la continuità dell’assistenza sanitaria nel territorio.

La delibera n. 266 del 17 ottobre 2025 nasce dalla necessità di contrastare la cronica carenza di personale medico, che da anni penalizza il presidio viestano, con effetti sulla qualità e tempestività dei servizi.

Grazie alla convenzione, i medici non residenti che copriranno i turni presso il 118 e il PPI potranno usufruire di agevolazioni economiche e logistiche, tra cui:

  • Rimborso pasti: 22,26 euro per turni fino a 12 ore e 44,26 euro per turni più lunghi;
  • Rimborso carburante pari a 1/6 del costo per chilometro percorso, riservato ai medici non residenti senza immobili a Vieste;
  • Alloggio gratuito presso la foresteria comunale o strutture convenzionate.

La Giunta ha inoltre deciso di utilizzare un risparmio di circa 15.000 euro dalla precedente convenzione per prolungare il servizio fino al 31 dicembre 2025 e di stanziare 30.000 euro per l’anno successivo, assicurando così la continuità del servizio sanitario nel territorio.

Lo riporta retegargano.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.