Vieste, prorogata la convenzione con l’ASL Foggia: incentivi per medici non residenti al 118 e PPI

La Giunta comunale di Vieste ha approvato la proroga della convenzione con l’ASL Foggia per il potenziamento del servizio di emergenza sanitaria 118 e del Punto di Primo Intervento (PPI). L’accordo resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026, garantendo la continuità dell’assistenza sanitaria nel territorio.
La delibera n. 266 del 17 ottobre 2025 nasce dalla necessità di contrastare la cronica carenza di personale medico, che da anni penalizza il presidio viestano, con effetti sulla qualità e tempestività dei servizi.
Grazie alla convenzione, i medici non residenti che copriranno i turni presso il 118 e il PPI potranno usufruire di agevolazioni economiche e logistiche, tra cui:
- Rimborso pasti: 22,26 euro per turni fino a 12 ore e 44,26 euro per turni più lunghi;
- Rimborso carburante pari a 1/6 del costo per chilometro percorso, riservato ai medici non residenti senza immobili a Vieste;
- Alloggio gratuito presso la foresteria comunale o strutture convenzionate.
La Giunta ha inoltre deciso di utilizzare un risparmio di circa 15.000 euro dalla precedente convenzione per prolungare il servizio fino al 31 dicembre 2025 e di stanziare 30.000 euro per l’anno successivo, assicurando così la continuità del servizio sanitario nel territorio.
Lo riporta retegargano.it.