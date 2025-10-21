L’INPS ha reso disponibile la graduatoria definitiva dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te – 2025”, destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.
Le famiglie selezionate sono identificate nell’elenco allegato solo tramite il numero di protocollo dell’Attestazione ISEE 2025, a tutela della privacy.
I cittadini già beneficiari nel 2024, presenti anche nella lista 2025, dovranno utilizzare la carta in loro possesso. In caso di smarrimento o perdita del PIN, sarà necessario rivolgersi esclusivamente a Poste Italiane.
Il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio. Le somme caricate dovranno essere interamente spese entro il 28 febbraio 2026.
La graduatoria completa è scaricabile al seguente link:
Elenco beneficiari Carta Dedicata a Te 2025
Lo riporta retegargano.it.