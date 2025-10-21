Vieste, via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione del Molo di Ponente

VIESTE – La Giunta comunale di Vieste, presieduta dal sindaco Giuseppe Nobiletti, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di recupero e riqualificazione dell’area portuale al Molo di Ponente, segnando un nuovo passo avanti nel programma di ammodernamento delle infrastrutture cittadine.

La delibera n. 267, adottata il 17 ottobre 2025, riguarda un investimento complessivo di 493.243,54 euro, interamente finanziato con proventi derivanti dai parcheggi a pagamento su aree demaniali. Il progetto, redatto dall’architetta Paola Cecilia Minervino, prevede un intervento di recupero e valorizzazione dell’area portuale, con attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza.

L’aggiudicazione e i costi aggiornati

L’esecuzione dei lavori è stata affidata, tramite gara pubblica, all’impresa Edilizia Cristino S.r.l. Semplificata di Vieste, risultata vincitrice con un ribasso d’asta del 15,64%. L’importo di aggiudicazione ammonta a 389.745,16 euro, oltre IVA al 10%, comprensivi di oneri per la sicurezza pari a 10.964,73 euro.

Nel passaggio dal progetto di fattibilità tecnica (PFTE) al progetto esecutivo sono emersi maggiori costi per 87.513,74 euro, legati a lavorazioni aggiuntive non previste inizialmente. Queste variazioni sono state compensate attraverso la rimodulazione del quadro economico, senza ulteriori oneri per il bilancio comunale.

I contenuti del progetto

Il progetto approvato comprende numerosi elaborati tecnici, tra cui:

relazioni tecniche e ambientali,

piani di gestione dei materiali e di cantierizzazione,

cronoprogramma dei lavori,

capitolato speciale d’appalto e quadro economico aggiornato,

progetti relativi a impianti elettrici e di irrigazione, nonché soluzioni per l’efficientamento energetico e l’illuminazione del molo.

Particolare rilievo è stato dato ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e alla manutenzione sostenibile delle infrastrutture portuali, elementi richiesti dalla normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

“Si tratta di un intervento atteso che punta a restituire piena funzionalità e decoro a un’area strategica per la città e per il turismo”, ha spiegato il sindaco Giuseppe Nobiletti, sottolineando l’importanza del progetto nell’ambito delle opere pubbliche previste nel bilancio comunale 2025.

La delibera, dichiarata immediatamente eseguibile, dà così il via libera definitivo all’avvio del cantiere, che prevede lavori di riqualificazione delle superfici, miglioramento dell’impiantistica e interventi di sicurezza.

A cura di Giovanna Tambo.