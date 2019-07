Pulizie Casa Sollievo: accordo tra sindacati e impresa Pellegrini, interessati 250 dipendenti

Di:

Foggia – “VIVA soddisfazione” è stata espressa dalla segreteria provinciale della Filcams di Foggia in merito alla sottoscrizione di un accordo sindacale con la ditta Pellegrini – società che dal marzo 2009 gestisce l’appalto delle pulizie nell’ospedale “Casa Sollievo” di San Giovanni Rotondo – sull’organizzazione del lavoro che interessa 225 dipendenti.“Nonostante il periodo di forte recessione – commenta il segretario generale della Federazione dei lavoratori del Terziario e Servizi,– siamo riusciti a firmare un’intesa che armonizza le esigenze del committente, dell’azienda ed estende diritti e tutele per i lavoratori”. Nell’intesa, infatti, la garanzia della ditta a rispettare i contratti di lavoro e i profili professionali dei dipendenti e l’impegno e procedere ad una maggiore stabilizzazione degli orari di lavoro per 47 unità, 12 delle quali passeranno a contratti di 36 ore e 35 a 24 ore. “Questa intesa – conclude Palma – è la dimostrazione che chi contrappone i diritti del lavoro all’efficienza, alla funzionalità, all’interesse delle stesse aziende, utilizza strumentalmente argomentazioni ideologiche. Solo un lavoro buono, tutelato, garantito, può sviluppare servizi e prestazioni migliori. E questo gli imprenditori veri – non quelli che provano a speculare sul disagio e il bisogno – lo sanno”Redazione Stato