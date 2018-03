Tennistavolo. Manfredonia campione d’inverno in serie D2

Di:

Manfredonia – AL giro di boa delle gare di andata, il TT MANFREDONIA “A”, pur con una partita ancora da recuperare (con il TT Ruvo “A”), si conferma in testa alla classifica. Il percorso della squadra Sipontina registra tutte vittorie. L’ultima squadra ad inchinarsi è stata la POL. ARCOBALENO APRICENA, sconfitta in casa, Sabato 19, per 0 a 5. Netta la vittoria degli ospiti, ma merito anche alla squadra di casa per aver sempre lottato con determinazione. Guerra, Renzulli e Quitadamo hanno avuto la meglio sugli apricenesi Cistercienze, Milone ed il giovanissimo Fontana Domenico Pio.Ottimo anche il week-end del TT MANFREDONIA “C”. A Corato batte il TT RUVO “B” per 5 a 0, risultato “rotondo”, ma molto più sofferto di quanto lo stesso non dica. I sipontini Tasso R., Galli e Capriati superano di misura (3 a 2) i coratini Di Tria, Vangi e Vernice. I due punti finali vengono acquisiti dalle vittorie di Tasso R. e Capriati su Vangi e Paganelli.Domenica “storta”, invece, per il TT MANFREDONIA “B”, che esce sconfitto dalla sfida con l’ASI BARLETTA per 2 a 5. Il primo punto dei barlettani è di Palmitessa su Di Pasquale, al termine di un combattutissimo match (3 a 2 il finale). Poi è la volta di Lamusta che batte Tasso V. e porta lo “score” sul 2 a 0 per il Barletta. Di Carlo riapre, per 2 volte, le speranze del TT Manfredonia battendo prima Campana e poi, dopo la vittoria di Lamusta su Di Pasquale, regolando anche Palmitessa. Sul 3 a 2 per i padroni di casa, Tasso V. manca l’occasione per riportare in parità le sorti dell’incontro e viene battuto, perentoriamente, da Campana. Di Carlo ha ancora la possibilità di riaprire il match, ma, al termine di una partita molto combattuta, cede a Lamusta. Vittoria meritata dell’ASI BARLETTA che chiude il girone di andata al secondo posto a pari merito con le compagini “B” e “C” del TT MANFREDONIA.Domenica 20, a Molfetta, si è, intanto, tenuto uno stage regionale per tecnici e giovani atleti a cui il TT MANFREDONIA ha partecipato con i tecnici De Mori e Palumbo e con il giovanissimo Marco Tasso che si è molto ben comportato nel torneo di fine corso. “Un girone di andata molto soddisfacente – commenta Antonio Tasso, Presidente del TT MANFREDONIA – si riprenderà il 14 Gennaio, ma in questa pausa ci saranno due Tornei Regionali, a cui parteciperemo al completo, e diverse iniziative, con le scuole, per i più giovani”.Redazione Stato