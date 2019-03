“Numerosi verbali per violazioni fari allo xeno”. Le norme

Di:

Manfredonia – SEGNALAZIONI a Stato dopo verbali elevati negli ultimi mesi, a carico di automobilisti del centro violanti le norme del codice stradale per l’installazione di. Fari allo xeno, vale a dire “proiettori di nuova concezione in cui la sorgente luminosa (lampadina) di tipo tradizionale a incandescenza è sostituita da una a più alto rendimento che sfrutta il principio della scarica di gas tra due elettrodi“.“Eccessivi i verbali elevati dalle forze dell’ordine, esageratanelle sanzioni, considerando quanto disposto dal codice stradale”.Dalla raccolta dati, il potere illuminante dei fari allo xeno “arriva sino a 3000 Lumen”, ed è “circa il doppio rispetto a quello delle lampadine alogene tradizionali”. Inoltre le lampadine allo xeno hanno un “assorbimento pari a circa 35Watt, contro i 55/60 Watt delle soluzioni tradizionali”. “La rapida accensione della lampada è assicurata da una centralina che ne controlla elettronicamente la tensione, con valori che possono variare da 12.000 a 85Volt”.“Adottando i fari allo xeno su una autovettura,l’adozione di un sistema tergi/lavafari e un sistema automatico di orientamento del fascio luminoso”, come segnalato da un addetto del settore.Di certo idegli fari allo xeno rispetto ai convenzionali proiettori alogeni derivano dallo, facilitante i compiti del guidatore durante le ore notturne, “garantendo così anche un maggiore livello di sicurezza”, oltre al ridotto consumo energetico, ma anche una durata superiore delle luci rispetto a quelle alogene convenzionali. La fonte luminosa – si ricorda – è costituita dalla cosiddetta lampada a scarica di gas.. “La sostituzione di elementi di equipaggiamento di un veicolo omologato può avvenire solo con elementi omologati nelle parti che li costituiscono (nel caso in esame, lampade, parabola, ecc.) e che siano stati omologati per il veicolo sul quale vengono installati. Questo doppio collegamento (elementi omologati e se per il veicolo cui sono destinati) è molto rigido in Italia: pertanto, per il caso in questione,. La sanzione per chi circola con dispositivi di illuminazione non omologati per il tipo di veicolo è contenuta nell’del codice della strada (solo di carattere pecuniario). La sostituzione dei fari ordinari con quelli allo xenon non è soggetta ad aggiornamento della carta di circolazione (dunque, non è applicabile l’articolo 78 del codice della strada), ma è controllata in sede di revisione del veicolo.” Come sarebbe stato precisato dalla Polizia stradale a più persone.In base all’art.78 comma 3 (così modificato dal DM Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008)oltre al ritiro – sul posto – del libretto (carta di circolazione), secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI, per poi dover andare in motorizzazione a fare la revisione straordinaria (previa sistemazione delle lampade).L’articolo 78 comma 3 prevede che si applichi quella sanzione per modifiche presenti sulla carta di omologazione e anche sul libretto (carta di circolazione). “Ma tutti sappiamo che anche sulle auto con i bixeno di serie non c’è nulla sul libretto, quindi non avendo modificato nessuna caratteristica costruttiva presente sul libretto non ti possono contestare questa sanzione”, dice un lettore.“Contestabile anche l’art.72 che può prevedere anche il ritiro del libretto ma con multa variante da 80€ a 318€” e contestabile anche “l’art.153 comma 9 che non prevede il ritiro del libretto ma la decurtazione di un punto dalla patente ed una multa che va da 39€ a 159€(che è sempre meno di una che va da 389€ a 1596€)”.Ci sarebbero stati deida parte degli utenti verso i quali sono stati elevati i verbali per violazione nell’installazione dei fari ma gli stessi sarebbero stati spesso rigettati in sede di giudizio.Di seguito le indicazioni per una maggioredell’automobilista consona al rispetto delle normative.Redazione Stato@riproduzioneriservata