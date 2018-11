Basket. C Silver: la capolista non fa sconti

Di:

Dopo cinque vittorie consecutive, arriva la seconda sconfitta stagionale per la Angel Manfredonia nella gara che la vedeva impegnata contro la capolista del girone della serie C Silver Puglia.

La squadra biancoazzurra rimane adesso distanziata dalle compagini capolista, ed è in cerca di una definitiva identità di squadra dopo l’innesto dell’ala piccola svedese Alan Bedirhan (22), arrivato in settimana e con soli un paio di allenamenti all’attivo.

Dopo un primo quarto caratterizzato da un avvio a singhiozzo (26-19) dei ragazzi di coach De Florio, la sfida si è accesa e dopo aver impattato il risultato del secondo parziale (19-19), il Manfredonia prima ricuce lo strappo e poi va avanti nel punteggio nella terza frazione (21-32).

Al 30’ minuto, il tabellone segna 66-70. Ma proprio quando gli ospiti pregustano l’impresa, Molfetta produce uno sforzo (30-17) che indirizza la sfida a proprio favore, lasciando con l’amaro in bocca l’Angel, capace di esprimere buoni sprazzi di gioco e varie soluzioni d’attacco. Il dato risalta dalla doppia cifra nei tabellini di ben 5 componenti del roster, ma che comunque sono stati insufficienti per’impadronirsi della partita.

Il match finisce con la sconfitta della Angel per 96-87 ma con la sensazione, che deve tramutarsi in consapevolezza, di poter comunque recitare un ruolo di protagonista in campionato.

Sin dal prossimo impegno casalingo di domenica 25 novembre. Al PalaScaloria arriva la Dinamo Basket Brindisi: un match cruciale per la Silac Angel Manfredonia, per consolidare quanto di buono fatto finora e per mettere a posto le sbavature. Appuntamento alle ore 19 in punto, arbitri dell’incontro i sigg. Giuseppe Daniele Mazzilli di Corato(primo arbitro) e Gaetano Settembre di Gravina in Puglia (secondo arbitro).“Siamo amareggiati per come si è conclusa la partita – afferma il TM Dario Salcuni– ma possiamo tranquillamente affermare di essere usciti a testa alta da questa sconfitta. A tratti abbiamo espresso un buon gioco contro la “prima della classe” di questo campionato, mostrando anche una vera impronta di gioco, ma dispiace guardare le statistiche e rammaricarsi per aver “regalato” il primo periodo in cui si è veramente concesso troppo agli avversari, ed essere crollati nell’ultima frazione. Evidentemente dobbiamo migliorare l’aspetto caratteriale, elemento su cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà all’interno dell’incontro.”

Per l’Angel l’appuntamento di domenica al PalaScaloria rappresenta davvero una ottima occasione per un pronto riscatto.Stay tuned & #Born2BeANGEL

TABELLINIVIRTUS MOLFETTA 96

SILAC ANGEL MANFREDONIA 87

Parziali: 26-19; 19-19; 21-32; 30-17

VIRTUS MOLFETTA: Scorrano 2, Loprieno 6, Sancilio 18, Squeo (ne), Perrucci 21, Picca (ne), Orlando 5, Macernis 20, Spadavecchia 3, Polekauskas 21. Coach: De Bellis.

SILAC ANGEL MANFREDONIA: Grasso (ne), Ferraretti 2, Gramazio 12, Ndiaye 7, Bedirhan 22, Prete 15, Sarukas 15, Alvisi 11, Fatone (ne), Virgilio 3.

Coach: De Florio.Arbitri: Angelo Iaia di Brindisi (primo arbitro)

Alessio Pierri di Brindisi (secondo arbitro)