Centro commerciale del Gargano: arriva Massimiliano Morra, “Il bello delle donne”

Manfredonia. Per festeggiare il suo 13^ anniversario il Centro commerciale del Gargano si è voluto fare un BELLISSIMO regalo, di sicuro lo farà alle tantissime fan del posto già in forte trepidazione, E sì, perché sarà una Domenica davvero speciale quella del 25 Novembre in compagnia di uno degli attori più amati del momento, il napoletano Massimiliano Morra, conosciuto anche come il bello delle fiction di Canale 5.

Tra le sue interpretazioni: Il Peccato e la Vergogna, Furore, Pupetta, Non è stato mio figlio, il Bello delle Donne”. Nel 2018 prende anche parte come concorrente al celebre talent show Ballando con le stelle. Un evento straordinario da non mancare assolutamente, inizio ore 17.30.

A seguire, come da tradizione, taglio della torta gigante per festeggiare i 13 anni trascorsi insieme.

