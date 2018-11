Foggia. Armi e droga: 2 arresti

Di:

Foggia. I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, nel corso di una vasta operazione di controllo economico del territorio attuata anche in relazione ai recenti fatti di cronaca registrati nel capoluogo dauno, hanno tratto in arresto due persone incensurate e sequestrato 2 pistole detenute illegalmente, 100 grammi di hashish ed alcune dosi di cocaina.

Nel dettaglio i militari del Gruppo Foggia, nell’ambito di due distinte operazioni finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ed alla detenzione illecita di armi, hanno sottoposto a controllo:

– un soggetto foggiano, di anni 32, che a bordo di uno scooter percorreva una via del quartiere “Macchia Gialla” di Foggia; i pertinenti accertamenti espletati hanno permesso di rinvenire 100 grammi di hashish ed alcune dosi di cocaina occultati a bordo del mezzo e pronti per essere immesse sul mercato;

– un’autovettura condotta da tale F.M. di anni 32, foggiano, a bordo della quale venivano rinvenute, abilmente occultate nel vano bagagli, nr. 1 pistola Cal. 40 S&W HECKLER & KOCH munita di caricatore contenente 11 cartucce, un ulteriore caricatore contenente nr. 13 cartucce dello stesso calibro, nonché n. 1 Revolver Cal. 357 Magnum;

Entrambi i soggetti sono stati tratti in arresto ed associati presso la locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono in corso ulteriori investigazioni, al fine di verificare se le armi sequestrate siano state utilizzate per eventi criminosi.