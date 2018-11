Giunta regionale conclusa. Provvedimenti

Di:

La Giunta regionale ha approvato il piano di riparto dei contributi alle Università popolari e della terza età per l’a.a. 2018/2019, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 14/2002, per un importo pari a € 130.000,00

La Giunta regionale ha dato mandato alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, perché provveda alla predisposizione di una apposita procedura ad evidenza pubblica e all’indizione della gara per l’affidamento della Concessione di acqua minerale, denominata “Montechiaro” in territorio del Comune di Conversano (BA).

La Giunta regionale ha prorogato, ai sensi dell’art. 4 “Durata” della Convenzione sottoscritta tra la Regione Puglia e l’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES) per il “Rafforzamento della Capacity Building e del dialogo sociale nell’attuazione del POR Puglia 2014/2020” (giusta D.G.R. del 19 aprile 2016 n. 468), il termine per il completamento delle attività previste dalla stessa Convenzione al 28 settembre 2019 a budget complessivo invariato.

La Giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo con Ufficio scolastico regionale per la Puglia per la realizzazione del progetto “STUDIO IN PUGLIA… INSIEME. Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”

La Giunta regionale ha adottato lo schema di Regolamento “Scuola Regionale di Polizia Locale”, con modifiche, come disposto all’art. 20, comma 2 e 3, della L.R. 37/2011. Con la stessa delibera, l’Esecutivo ha affidato il coordinamento del nuovo organismo al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale.