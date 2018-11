Di:

Per comprendere a pieno la gravità del reato di falsa testimonianza conviene fare un vero e proprio “tuffo nel passato” all’epoca dei cavalieri. Si proprio quei prodi guerrieri protagonisti di molte storie fantastiche della nostra infanzia. Ti chiederai il perché. Bene: il cavaliere seguiva un codice d’onore i cui canoni principali erano la giustizia e la lealtà. Proprio il mancato rispetto di questi ideali/norme sociali costituisce lo scheletro di quello che, oggi, è un vero e proprio reato: la falsa testimonianza.

Quali sono gli estremi per la commissione del reato di falsa testimonianza? cosa comporta una denuncia per falsa testimonianza? chi è il falso testimone?

