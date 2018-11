Lega Salvini premier: “Manfredonia Fermo pesca 2016”

Di:

Manfredonia, 21 novembre 2018. ”Siamo finalmente vicini all’espletamento della pratica di integrazione che vedrà, per i primi di Dicembre, adempiere l’inmps al pagamento delle somme dovute alla marineria sipontina”. “Il passare dalle parole ai fatti è il nostro motto che ci contraddistingue, lo stare a fianco delle attività produttive che sono l’ossatura economica e sociale del nostro Paese”, recita il segretario cittadino della Lega di Manfredonia Antonio Novelli.

“A dimostrazione di quanto sopra citato più volte sono stato presente per le attività marinaresche del golfo di Manfredonia, in collaborazione con il segretario del FAI CISL PESCA, Alberto Gatta, ho chiesto al ministero dell’Agricoltura lo spostamento del fermo pesca 2018, in seguito con l’osservatorio della pesca abbiamo gettato le basi sulla sperimentazione per la cattura del bianchetto, oggi a dare questa buona notizia sull’espletamento dell’assegno d’integrazione”.

“Aggiungo inoltre che il ministero é a lavoro per l’integrazione 2017”.

(Nota stampa)