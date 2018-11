Pedarra: “Dialogo con il M5s? E’ una scelta di Mainiero, Fdi nel centrodestra”

Di:

Foggia. “Il dato emerso dalla riunione è che Fratelli d’Italia farà la sua lista a Foggia e che la sua collocazione politica è nel centrodestra, come principio generale, poi al momento opportuno si deciderà il nome. Foggia è la città capoluogo, al centro del dibattito politico, ha la sua importanza e la sua responsabilità”. Giuseppe Pedarra, portavoce cittadino del partito di Giorgia Meloni, precisa gli ultimi sviluppi di questo mese, anche a proposito dell’apertura del consigliere comunale Giuseppe Mainiero nei confronti del M5s con cui avviare un “laboratorio politico” in vista delle comunali. L’iniziativa, presentata in conferenza stampa, è stata disertata da Pedarra che, in questo modo, ha dimostrato di non approvarla, e lo puntualizza: “No, non c’ero, perché così avrei avallato la scelta”.

I circoli a Foggia e in provincia

L’incontro a Foggia si è svolto alla presenza dell’onorevole Marcello Gemmato e del coordinatore regionale Erio Congedo. Va detto che da un po’ di tempo i vertici nazionali e regionali di Fdi non venivano convocati a Foggia per discutere di questioni politiche in una cornice più ampia. In questi anni, com’è noto, è emersa molto forte la grande opposizione di Maineiro all’amministrazione in carica e la sua battaglia senza tregua al sindaco Landella. Ma ora il discorso si deve incanalare verso nuove elezioni e le linee guida di Pedarra sono nette: “Ho espresso perplessità verso l’iniziativa di Mainiero, non è possibile in questa fase politica un’apertura al M5s. Il punto è: come si pensa Foggia? Come lo si individua questo progetto? Poi, se ci sono dei passaggi in cui i progetti collimano, questa è una cosa che riguarda Mainiero. L’attività politica è diversa da quella amministrativa, in quella sede si contestano temi, ordini del giorno, delibere. Ma se, per esempio, io critico Amgas, devo anche dire come andrebbe fatta, serve un contributo politico all’azione amministrativa”. I circoli a San Severo e a Cerignola sono in attività, a Foggia “non se ne muove nemmeno uno, capisco sapersi muovere al Comune, ma se resta solo un atteggiamento di palazzo no”. Pedarra sposta l’azione sul territorio, esorta ad andare nei quartieri: “La gente ci viene vicino, stiamo avendo molto successo, ed è un peccato sprecare un patrimonio”.

“Le primarie favoriscono Landella”

Un summit che ha chiarito la direzione del partito e, probabilmente, creato qualche contrasto fra Mainiero e i vertici di Fdi interessati- dopo un lungo periodo in cui l’azione del consigliere si è distinta per antagonismo amministrativo, sempre molto documentato- a imprimere un nuovo corso alle prospettive comuni. Landella ricandidato o meno non è in agenda, per ora, né Pedarra esprime un radicale veto alla sua riproposizione da sindaco. Il suo auspicio è che “il pallino della decisione non passi nelle mani di Roma o Bari, perché, altrimenti, saremo sempre una loro succursale“.

Non condivide, inoltre, la scelta delle primarie con un candidato “favorito” come sarebbe, ritiene, il sindaco uscente: “Le vincerebbe lui, le primarie non si fanno con il candidato sindaco in carica. Noi, eventualmente, proporremo il nostro nome di bandiera, o il mio o quello del coordinatore provinciale Giandonato La Salandra. La nostra azione politica continua sul territorio, con i circoli da avviare e con la selezione degli uomini e delle donne per lista alle comunali”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 21 novembre 2018