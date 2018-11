Quattro itinerari per scoprire il Gargano, le attività di AllWays

Di:

Foggia. Cominciano le attività gratuite del progetto di fruizione del territorio proposto dal GAL Gargano nell’ambito del programma “InPuglia365 – Cultura, Natura e Gusto”.

Si parte sabato 24 con “Le Abbazie lungo la Via Francigena: un itinerario tra spirito e antichi sapori”, per vivere un giorno da pellegrino provando la calda accoglienza di abbazie e conventi, gustando i sapori di pietanze medievali come hanno fatto per secoli i viandanti diretti verso la Grotta di San Michele Arcangelo sul Monte Gargano. In compagnia dei racconti di guide ed esperti, i partecipanti attraverseranno il Gargano conoscendo la vita millenaria dei centri religiosi di Santa Maria di Stignano, San Matteo Apostolo e Santa Maria di Pulsano, luoghi di accoglienza e ristoro per il corpo e lo spirito.

A seguire, domenica 25, una giornata dedicata ai più sportivi con un percorso in mountain bike alla scoperta della Foresta Umbra nella stagione ideale per apprezzarne colori. Sarà un divertente tour in bicicletta (fornita gratuitamente dall’organizzazione) attraverso i faggi secolari della Foresta Umbra (patrimonio UNESCO) che permetterà di esplorare natura e sapori di un territorio autentico fortemente legato alla tradizione agro-pastorale. Anche in questo caso, infatti, all’attività di fruizione del territorio farà seguito una degustazione a base di formaggi e pancotto garganico.

Le attività proseguiranno nel weekend successivo con laboratori di preparazione delle erbe spontanee e con una originale visita guidata gastro-teatrale nel centro storico di Monte Sant’Angelo.

Gli itinerari proposti dal GAL Gargano con questo progetto mettono a sistema 4 percorsi di conoscenza nelle zone rurali del Gargano con attività all’insegna della scoperta del territorio e dei piaceri di una cucina genuina e a km0. AllWays Gargano è il mantra del progetto, ovvero vivere il Gargano sempre e comunque. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione alle attività sono a disposizione sul sito www.allwaysgargano.it.

