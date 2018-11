SIA: verso la firma del contratto per gli impianti di biostabilizzazione

Di:

Cerignola , 21 novembre 2018. “Da questo contratto che stiamo per firmare SIA ricaverà un alleggerimento della sua situazione debitoria. E se riprenderà a breve la biostabilizzazione, i Comuni del bacino non dovranno più conferire i rifiuti a Massafra con conseguente calo dell’onere economico”.

Queste le principali novità emerse, secondo il sindaco Metta, a seguito della riunione tenutasi il 19 novembre a cui hanno preso parte Franco Metta e Monica Abenante in qualità rispettivamente di presidente e direttore generale del Consorzio Fg/4, Francesco Vasciaveo, in qualità di amministratore unico SIA, e Maurizio Ciacci, amministratore unico per Aseco.

Presente anche Gianfranco Grandaliano, commissario ad acta per A.ge.r. Puglia.

Scopo dell’incontro, rivedere con Aseco e SIA il Contratto di concessione degli impianti di biostabilizzazione di proprietà del Consorzio, predisposto dagli uffici del Consorzio e dalla Abenante.

“Ci siamo trovati in perfetta armonia su tutte le clausole e previsioni di questo contratto”.

Queste le parole di Metta: “Ora perfezioneremo il contratto entro lunedì prossimo per poi sottoporlo all’esame dell’assemblea dei sindaci del Consorzio Fg/4, del consiglio di amministrazione dell’Acquedotto Pugliese, proprietario in via esclusiva di A.se.co, e dell’assemblea di SIA.

Inoltre “Con Grandaliano e l’Ager da lui rappresentata” riferisce Metta “si è manifestata la possibilità di richiedere l’emissione di un’ordinanza da parte del presidente della Regione che consenta ad Aseco di avviare la gestione dell’impianto di biostabilizzazione” nell’attesa che vengano perfezionati tutti gli atti amministrativi del caso.

“In settimana” dichiara ancora il sindaco di Cerignola e presidente del consorzio Fg/4 “aspettiamo che sottoscrivano il contratto di servizio gli altri comuni, in particolare Ordona, Orta Nova che ha un consiglio comunale il 23 novembre dopo il quale evidentemente si potrà passare alla sottoscrizione del contratto, Carapelle che però deve ancora approvare il proprio piano economico finanziario”.

Daniela Iannuzzi