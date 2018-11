Tentato furto a Circolo Legambiente di Monte

Di:

Monte Sant’Angelo. Non avremmo mai pensato di dover intervenire nuovamente su un fatto grave come questo, ma è accaduto e la Monte perbene deve indignarsi.

Abbiamo appena appreso, dai social, del tentativo di furto a danno della sede del Circolo Legambiente-Festambientesud di Monte Sant’Angelo.

FORZA ITALIA condanna questo vile atto di violenza che non ha colpito solo il Circolo di Legambiente ma tutta la Monte Sant’Angelo perbene.

Come abbiamo avuto modo di dire in altre occasioni, Monte non dovrà mai piegarsi alla violenza, alla illegalità e ai soprusi; i montanari perbene hanno l’obbligo di condannare ogni forma di violenza, il vero cittadino non si gira dall’altra parte!

FORZA ITALIA confida nella collaborazione di chi, eventualmente, ha visto, perché il silenzio è complicità: solo così le Forze dell’Ordine potranno avere ulteriore forza nell’individuare i colpevoli di ogni atto delinquenziale per assicurarli alla Giustizia.

(Fonte: FORZA ITALIA, Monte Sant’Angelo)