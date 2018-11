Un imprenditore garganico cita l’Aqp

Di:

Rignano Garganico. Sarà difficile, per Nicola Gentile, dimenticare quei giorni di gennaio del 2013 quando, una dopo l’altra, sette perdite d’acqua dall’acquedotto che attraversa il sottosuolo dei suoi campi a Salsola /Valle Oscura, inondarono tutto, devastando la coltivazione di frumento duro. Gentile, terza generazione di imprenditori agricoli, è titolare de Il Casone del Re, unì’azienda solida, una delle eccellenze pugliesi i cui s’è di recente occupato anche Freshplaza, quotidiano olandese con edizioni in sei lingue, leader nell’informazione specializzata per il settore agroalimentare. Duecento ettari nel Tavoliere, tra i Comuni di Rignano Garganico e S.Marco in Lamis, dedicati in gran parte al pregiato cavolo broccolo che, per il 90%, è destinato ai mercati stranieri. Sono proprio queste spalle forti di Gentile a consentirgli di sostenere una battaglia legale da cinque anni con Aqp, l’acquedotto più grande d’Europa, e forse uno tra i più fatiscenti. Il 20 novembre il primo round in tribunale, a Foggia. Di quelle perdite Acp sapeva già dal 2010 e per questo nell’autunno di due anni dopo, la ditta Operamolla, appaltatrice per con o dell’Acquedotto, avrebbe dovuto iniziare i lavori di ristrutturazione della conduttura approfittando del clima mite di ottobre e delle giornate di sole.

Ma l’inizio dei lavori avvenne solo l’8 gennaio 2013: “quando il terreno era oramai ricolmo di acqua , per le considerevoli perdite della condotta obsoleta, con conseguente aggravamento dello stato dei luoghi. Appena iniziati i lavori è stata individuata una prima copiosa perdita di acqua dalla condotta”, racconta lo stesso Gentile. Il giorno appresso la ditta si limitò a prelevare l’acqua dal fossato, dove continuava incessantemente ad accumularsi, e a riversarla nel canaletto artificiale adiacente alla perdita, che nel frattempo era stato realizzato a propria cura e spese dell’imprenditore che l’acqua inondasse i terreni. Ma il 9 gennaio i lavori furono sospesi fino al 22 gennaio, provocando l’espandersi a dismisura dell’acqua. . E furono lavori maldestri, oltre che tardivi: la benna mordente dell’escavatore produsse una buca e l’utilizzo di una motopompa di portata inadeguata, non appena venne interrotta l’attività di travaso, fece si che la buca si riempì di acqua fino all’orlo e continuò a diffondersi in maniera incontrollata del terreno circostante, rendendolo “sempre più saturo – ricorda Gentile- totalmente impraticabile e soprattutto pericoloso per i mezzi meccanici, gli uomini e gli animali dato il rischio di sprofondamento”.