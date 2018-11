Vieste. Ex discarica: dalla Regione 4 milioni per messa in sicurezza e chiusura

Di:

La Regione Puglia ha deciso un finanziamento di oltre 4 milioni di euro per la messa in sicurezza e chiusura della ex discarica comunale ubicata alla località “Landa della Serpe”. Il sito, inattivo da diversi anni, era divenuta nel tempo la discarica comprensoriale di tutto il Gargano. Un po’ tutti i Comuni del Promontorio andavano a conferire i propri rifiuti, causandone così la rapida saturazione. Pur di allungarne la vita si decise anche di attuare la strategia del “panettone”, ovvero di aumentarne i livelli in altezza.

Peraltro il sito fu interessato da due incendi, nel 2012 nel 2016 e proprio in quello più recente ci volle qualche giorno per spegnere il rogo. “E’ stato un ottimo inizio settimana per la città – ha commentato soddisfatto il sindaco Giuseppe Nobiletti – Finalmente scriveremo la parola fine su questa delicata questione che da oltre un decennio rappresenta un pericolo ambientale per la nostra comunità”.

fonte www.ondaradio.info