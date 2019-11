Aggredito a bastonate a Foggia, in ospedale con ferite alla testa

Foggia. Un uomo di 42 anni è stato aggredito violentemente a Foggia, in via Marchese de Rosa, non lontano dal centro da un gruppo di ragazzini. L’uomo ha riportato ferite al capo, ed è stato trasportato d’urgenza agli Ospedali Riuniti di Foggia in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. A quanto si apprende l’uomo è stato picchiato da tre, quattro ragazzi, alcuni dei quali probabilmente ancora minorenni.

Le cause che hanno scatenato prima un litigio e poi l’aggressione sono ancora al vaglio della polizia intervenuta sul posto. La vittima è stata poi soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato una unità del 118. Quando la polizia è arrivata in via Marchese de Rosa i ragazzini erano già fuggiti via.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno