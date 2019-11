Arcelor Mittal: Conte a tavolo, con 5000 esuberi non si tratta

(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Primo passo: togliere dal tavolo la richiesta di cinquemila esuberi. Si partirà da qui, con ogni probabilità, nel vertice in programma venerdì tra il premier Giuseppe Conte e Lakshmi Mittal e Aditya Mittal, padre e figlio, ceo e cfo di Arcelor Mittal. E’ infatti quella, spiegano dal governo, la precondizione per aprire un confronto sull’ex Ilva: 5000 esuberi per il governo è una cifra inaccettabile.

Il premier, che avrà al suo fianco i ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli, vuole scongiurare l’addio di Mittal perché persuaso – come ribadito in giornata – che l’azienda debba rispettare il contratto firmato solo un anno fa.

Contatti informali ci sarebbero ancora in queste ore. E rispetto a qualche giorno fa in maggioranza si è diffuso un “moderato ottimismo”, spiegano fonti Dem, sulla possibilità di aprire davvero un tavolo. Dalla sua, il governo ora ha l’azione delle procure. Che consente a Conte, osserva una fonte governativa, di chiedere ai Mittal se siano davvero convinti di poter cancellare senza penali il contratto, se abbiano messo in conto di quanto potrebbero finire per pagare. Ad aggravare la situazione, c’è il sospetto, dice la stessa fonte, che ci sia stato dolo, ossia la volontà fin dall’inizio di abbandonare l’ex Ilva.