Arif, “Si insedi subito il Commissariato per ottemperare agli impegni assunti”

“E’ necessario che il commissarioe i sub commissari Damiani e Ferraro si insedino, tornando alle piene funzioni, al fine di ottemperare agli impegni assunti dall’ARIF con le organizzazioni sindacali”. Così il Segretario Generale Uila Puglia, Pietro Buongiorno commenta preoccupato il possibile mancato pagamento del premio per obiettivo 2016, entro i termini stabiliti (novembre 2019), ai circa 1.000 lavoratori con contratto di natura privatistica.

“Gli impegni di spesa necessari al pagamento del PpO 2016 – continua Buongiorno- sono stati ricompresi nell’ambito del programma pluriennale 2019-2021, in particolare nel Bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2019 che presenta, quindi, sufficienti disponibilità.

Ma, di fatto, l’assenza delle figure commissariali ai quali risultano ascrivibili tali adempimenti, comporterebbe un potenziale mancato riconoscimento delle risorse in favore dei lavoratori, entro novembre 2019. Auspichiamo, quindi – conclude il Segretario- il parere favorevole da parte della commissione consiliare competente, convocata per il 25 novembre, al fine del relativo insediamento da parte dei commissari, in tempo utile per garantire l’impegni assunti dall’Arif in sede sindacale”.