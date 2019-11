. Il sorteggio ha decretato che i rossoneri dovranno giocare fuori casa, lontano dal caloroso pubblico dello Zaccheria. La partita è in programmama pare che la società rossonera chiederà di disputare il match in notturna, per consentire ai tifosi di seguire la squadra in massa, sempre se sarà dato il via libera alla trasferta.

Ricordiamo che la società rossonera punta molto alla Coppa Italia perché con la conquista del trofeo ci sarebbero ottime possibilità per il ripescaggio in Serie C. Il Foggia, fino a questo momento, ha eliminato dalla Coppa: Brindisi, Nardò, Vastogirardi, Turris e Acireale.

Ecco il quadro completo dei quarti di finale:

Folgore Caratese-Union Feltre

Seravezza Pozzi-Sanremese

Pineto-Tolentino

CITTA’ DI FASANO-CALCIO FOGGIA

