Foggia-Altamura, aperta la vendita dei tagliandi

Il club rossonero, attraverso un comunicato stampa, ha dato il via alla vendita dei biglietti per assistere al derby

Il Calcio Foggia 1920 comunica che sono a disposizione i biglietti per assistere al derby Foggia-Altamura, gara valevole per la 13a giornata di campionato di Serie D, girone H. La gara è in programma domenica 24 novembre alle ore 14.30 allo Stadio Pino Zaccheria.

Il comunicato, inoltre, aggiunge che coloro i quali vogliano acquistare il biglietto devono recarsi presso i punti vendita autorizzati Vivaticket, sparsi a Foggia e provincia. Per consultare i punti vendita presenti sul territorio basta andare sul sito www.vivaticket.com e cliccare la sezione in alto a destra “Punti vendita” e selezionare regione e provincia.

Coloro che vorranno acquistare il biglietto presso i botteghini dello Stadio Pino Zaccheria, potranno farlo nelle giornate di venerdì 22 novembre e sabato 23 novembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Anche nella giornata di domenica i botteghini saranno aperti fino alle 12.30.

Mario Mescia