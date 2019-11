Foggia, appuntamento con il buio con Barbara Baraldi

“Credi che si possa davvero uscire dal buio?”. È la domanda scatenante, la scintilla, l’inizio di una storia al cardiopalma firmata da una delle più importanti penne del noir italiano, riconosciuta anche dalla BBC americana in un documentario dedicato proprio ai polizieschi made in Italy. Sabato 23 novembre, ore 19, nello spazio live della Ubik di Foggia, Barbara Baraldi incontra per la prima volta i lettori della libreria con il suo ultimo romanzo, L’ultima notte di Aurora (Giunti Editore, 2019). L’incontro è organizzato in collaborazione con la Biblioteca La Magna Capitana e con il gruppo di lettura A qualcuno piace… Giallo. Conversa con l’autrice, la bibliotecaria Francesca Capone.

L’ultima notte di Aurora (Giunti Editore, 2019). Le ferite dell’anima sono le più difficili da risanare. Lo sa bene Aurora Scalviati, profiler in un commissariato della provincia emiliana. Per questo ha accettato di raccontare la sua storia alla conferenza del professor Menni, tra i massimi esperti di disturbi post-traumatici. Ed è proprio qui che Aurora incontra una misteriosa ragazza dai lunghi capelli neri che le rivolge una singolare domanda: «Credi che si possa davvero uscire dal buio?». Un quesito che di lì a poco si trasforma in un testamento, perché la giovane si toglie la vita gettandosi dalla torre del palazzo, sotto gli occhi terrorizzati dei presenti.

Un caso archiviato come suicidio, ma Aurora non ci vede chiaro ed è ossessionata dalle parole della sconosciuta: un’ultima disperata richiesta di aiuto? Avrebbe potuto fare qualcosa per salvarla? Non c’è tempo: il ritrovamento di un cadavere orrendamente sfigurato, su una secca in riva al Po, la costringe a rivedere le sue priorità. L’unico indizio è la fotografia di una bambina, che la vittima conservava come un sinistro trofeo. È l’inizio di una caccia serrata a un serial killer feroce, inafferrabile come lo spauracchio di una leggenda popolare raccontata in quelle valli per tenere buoni i più piccoli: il Grigione, che strappa il volto delle sue vittime dopo aver danzato con le loro paure. Aurora sa di non poter fare tutto da sola: ha bisogno di riunire la sua vecchia squadra, i Reietti. Ma quando Bruno e Silvia le voltano le spalle, l’unico interlocutore rimane l’enigmatico Curzi che, pur rinchiuso nell’isolamento di una struttura psichiatrica, sembra conoscere la verità. Un grosso rischio per Aurora, perché scendere a patti con il male può scoperchiare segreti sepolti…

Barbara Baraldi. È autrice di thriller, romanzi per ragazzi e sceneggiature di fumetti, tra cui Dylan Dog. Il suo esordio nella letteratura poliziesca avviene sulle pagine de «Il Giallo Mondadori» con La bambola di cristallo. In contemporanea con l’uscita del romanzo in Inghilterra e negli Stati Uniti, viene scelta dalla BBC tra i protagonisti del documentario Italian noir sul giallo italiano.