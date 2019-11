Foggia Film Festival, si parte (FOTO)

Foggia. Tutto pronto per la IX edizione del “Foggia Film Festival“, in programma all’Auditorium Santa Chiara e Cineporto Apulia Film Commission di Foggia dal 24 al 30 Novembre.

Stamani c’è stata la presentazione ufficiale dell’evento.

Come da agenzie di stampa, “le proiezioni cinematografiche saranno veicolo per affrontare tematiche di strettissima attualità: ambiente, lavoro, parità di genere, legalità, bullismo, integrazione, cultura della pace, della non violenza e della tolleranza”.